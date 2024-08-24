Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Всегда ставлю соль у порога: Горничная научила одной интересной хитрости — в быту очень помогает

Она не только важный кулинарный ингредиент, но ...

izyskannaya.ru

Подписаться в Telegram

В мире народных примет и бытовых хитростей соль занимает особое место. Она не только важный кулинарный ингредиент, но и давний символ защиты и чистоты. Горничная с многолетним опытом работы поделилась интересной хитростью, которая превращает обычную соль в настоящий домашний талисман.

Соль у порога — старинная традиция

Размещение соли у порога дома — это древняя практика, которая использовалась во многих культурах для защиты дома от злых духов и негативной энергии. Считается, что соль обладает способностью поглощать отрицательные вибрации и очищать пространство. Горничная, имя которой остается неизвестным, уверяет, что этот простой метод не только способствует улучшению атмосферы в доме, но и помогает поддерживать в нем порядок и гармонию.

Как правильно использовать соль для защиты дома?

  1. Выбор соли: Лучше использовать крупную морскую или каменную соль, так как она имеет большую пористую поверхность для поглощения влаги и энергии.

  2. Размещение соли: Небольшое количество соли следует разместить в тканевом мешочке или на маленьком блюдечке прямо у порога входной двери. Это может быть как внутри, так и снаружи двери.

  3. Обновление соли: Важно время от времени менять соль на свежую, так как со временем она насыщается и теряет свои свойства. Рекомендуется это делать раз в месяц или после особенно негативных событий.

Дополнительные способы использования соли в быту

  • Очистка помещений: Разбросать тонкий слой соли по углам комнаты, оставить на ночь и убрать утром — хороший способ очистить пространство от накопленной за день негативной энергии.
  • Очистка воздуха: Соль также можно использовать в качестве натурального освежителя воздуха, разместив ее в открытом контейнере в помещении.
  • Снятие усталости: Ванна с морской солью после тяжелого дня помогает расслабиться и снять усталость.

Эта простая, но эффективная хитрость с использованием соли у порога поможет не только защитить ваш дом от нежелательной энергии, но и добавить в быт элементы народной мудрости и уюта.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

13 часов назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

день назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

борьба с тараканами москва dezinfekciya mcd

Лонгриды

день назад

«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

Интересное в Казани

3 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

настил паркетной доски цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Новости Казани

18 часов назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей

Новости Казани

день назад

Казанская прокуратура требует проверить бывшего главу МВД по РТ Мишенькина
Новости Татарстана
18 часов назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

13 часов назад

Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

Новости Татарстана

13 часов назад

Парень на питбайке пострадал в аварии в Салмачах
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
21 час назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Новости Казани

18 часов назад

Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа

Новости Татарстана

19 часов назад

Единая Россия предлагает жилье для семей военных с детьми-инвалидами

Новости Казани

19 часов назад

Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Каз...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
В Челнах на стройплощадке произошла драка
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах на стройплощадке произошла драка