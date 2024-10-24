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Всегда огурцы закатываю только так: чудесный рецепт от моей бабушки

Домашние заготовки — это не просто способ сохра...

sushiluks.ru

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Домашние заготовки — это не просто способ сохранить летние овощи на зиму, но и возможность сохранить семейные традиции. Многие из нас до сих пор используют рецепты, передаваемые из поколения в поколение.

Моя бабушка всегда закатывала огурцы по особому рецепту, и его секретом я с удовольствием поделюсь. Эти огурцы получаются хрустящими, ароматными и невероятно вкусными, и каждый раз собирают массу комплиментов от гостей.

Ингредиенты для рецепта:

  • 2 кг свежих огурцов (лучше брать маленькие или среднего размера)
  • 1 пучок укропа (с зонтиками)
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • 1 лист хрена (если есть возможность)
  • 2-3 листа смородины и вишни
  • 1 столовая ложка горчичных зерен
  • 10-12 горошин черного перца
  • 1 столовая ложка сахара
  • 2 столовые ложки соли
  • 1,5 литра воды
  • 100 мл уксуса (9%)

Этапы приготовления:

1. Подготовка огурцов

Чтобы огурцы получились хрустящими и не потеряли свой вкус, важно правильно их подготовить. Сначала тщательно промойте огурцы в холодной воде. Затем замочите их в ледяной воде на 2-3 часа — этот шаг позволит огурцам стать более упругими, а их кожица не будет слишком мягкой.

2. Подготовка специй и зелени

Пока огурцы замачиваются, подготовьте зелень и специи. На дно стерилизованных банок выложите веточки укропа, пару листиков смородины, вишни и небольшой кусочек хрена. Добавьте чеснок, нарезанный дольками, горчичные зерна и перец горошком.

3. Приготовление маринада

Теперь пришло время для самого важного — маринада. В кастрюлю налейте 1,5 литра воды, добавьте соль и сахар, и доведите до кипения. Как только маринад закипит, влейте 100 мл уксуса и дайте ему еще раз закипеть. После этого снимите кастрюлю с огня.

4. Закладка огурцов и заливка маринада

Разложите подготовленные огурцы в банки, плотно утрамбовывая их между зеленью и специями. Залейте огурцы горячим маринадом до краев банки. Накройте стерилизованными крышками и закатайте банки.

5. Стерилизация банок

Чтобы огурцы не взорвались и сохранились в течение всей зимы, важно простерилизовать банки. Поставьте их в большую кастрюлю с теплой водой (чтобы вода не попала внутрь банок) и доведите до кипения. Кипятите банки около 10 минут, затем аккуратно выньте и переверните вверх дном на полотенце. Оставьте остывать.

Почему этот рецепт так хорош?

Моя бабушка всегда говорила, что секрет вкусных и хрустящих огурцов — это сочетание специй и правильная подготовка огурцов. Благодаря замачиванию в холодной воде и использованию листьев хрена и вишни, огурцы остаются хрустящими даже после длительного хранения. А маринад с горчичными зернами и укропом придает им пикантный и насыщенный вкус.

Как и с чем подавать?

Эти огурцы прекрасно подходят как закуска к мясным и рыбным блюдам, а также станут отличным дополнением к праздничному столу. Их можно добавлять в салаты, подавать с картошкой или просто наслаждаться прямо из банки.

Этот чудо-рецепт от моей бабушки — проверенное временем решение для тех, кто хочет заготовить на зиму вкусные и хрустящие огурцы. Попробуйте, и вы убедитесь, что этот способ закатки станет вашим любимым!

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