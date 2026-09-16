Прикамские нефтепроводчики стали участниками Всероссийского форума рабочей молодежи

Молодые специалисты Пермского РНУ АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в работе XIV Всероссийского форума рабочей молодежи. Мероприятие прошло в Пермском крае и объединило около 400 молодых специалистов из разных регионов страны.

Программа форума включала экскурсии на ведущие предприятия, командную работу над практическими задачами, знакомство с современными инструментами развития молодежных сообществ и обмен опытом между предприятиями. Особое внимание было уделено вопросам профессионального развития молодых специалистов, реализации их инициатив и формированию эффективной корпоративной молодежной политики.

Присутствие на площадках форума позволило представителям Пермского РНУ расширить профессиональные контакты, ознакомиться с успешными практиками коллег из других регионов и получить новые идеи, которые могут быть полезны в дальнейшей работе с молодежью на трубопроводном предприятии.

Участие сотрудников АО «Транснефть – Прикамье» в мероприятиях такого уровня способствует развитию профессиональных компетенций, обмену опытом и формированию активного сообщества молодых специалистов.