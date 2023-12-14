Все-таки дождались: пенсионеров обрадовали приятной предновогодней прибавкой — опубликован график выплат

Стало известно, по какому графику будут начисляться пенсии пожилым гражданам РФ в декабре текущего года. В том случае, если число выплаты выпадет на выходной или праздничный день, то деньги придут раньше, сообщает progorodsamara.

Согласно графику, опубликованному Социальным фондом Российской Федерации, страховые выплаты по старости будут зачислены на банковские карты 18 и 22 декабря, а граждане, которые забирают свои пенсии с почтовых отделений, получат свои деньги до 30 декабря, так как выдача наличного расчета зависит от того, по какому графику работает почта.

Вместе с тем социальные пособия уже поступили на счета родителей детей не старше 17-ти лет, а также беременным женщинам и неработающим и работающим родителям детей до полутора лет, включая ежемесячные выплаты материнского капитала.

Напомним, что Госдума Российской Федерации приняла закон, который подразумевает повышение пенсий с 1 января 2024 года: страховые выплаты по старости увеличатся на 7,5 процента. Данное решение было принято, с целью улучшить и создать более комфортную жизнь для пожилых россиян в условиях активно развивающегося инфляционного давления в нашей стране.