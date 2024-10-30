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Всё сложили и забыли: рецепт для супер ленивых: пальчики оближешь

Когда времени на готовку катастрофически не хва...

dzen.ru

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Когда времени на готовку катастрофически не хватает, а хочется вкусного и полезного ужина, на помощь приходит проверенный рецепт «ленивой» курицы, тушенной с овощами.

Это блюдо особенно оценят те, кто хочет сложить все ингредиенты в кастрюлю и забыть о готовке до самого момента подачи на стол. Минимум усилий и отличный вкус — идеальный вариант для занятых хозяек и холостяков!

Что потребуется для приготовления?

Чтобы приготовить тушеную курицу с овощами, понадобятся простые ингредиенты, которые легко найти в ближайшем магазине. Кроме курицы, выбирайте те овощи, которые любите, или ориентируйтесь на классический набор: морковь, лук, картофель и болгарский перец. Для вкуса можно добавить чеснок и зелень.

Ингредиенты:

  • Курица (бедра, ножки или целая тушка) — 600-700 г
  • Картофель — 4-5 штук
  • Морковь — 2 штуки
  • Болгарский перец — 1-2 штуки
  • Лук — 1 большая головка
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — 1-2 ст. ложки
  • Вода или куриный бульон — 150-200 мл
  • Лавровый лист и свежая зелень для аромата

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка ингредиентов: овощи помойте и очистите. Картофель нарежьте крупными кубиками, морковь — кружочками, а болгарский перец — полосками. Лук порежьте полукольцами, а чеснок — мелко.
  2. Обжарка курицы (по желанию): чтобы придать блюду насыщенный вкус, можно слегка обжарить курицу до золотистой корочки. Для этого разогрейте растительное масло на среднем огне и обжарьте кусочки курицы по 3-4 минуты с каждой стороны.
  3. Сборка блюда: в глубокую кастрюлю или толстостенную сковороду выложите все ингредиенты: курицу, картофель, морковь, перец и лук. Добавьте чеснок, соль, перец, лавровый лист и любую приправу на ваш вкус.
  4. Тушение: залейте все водой или куриным бульоном, чтобы жидкость покрывала ингредиенты примерно на треть. Закройте крышкой и тушите на медленном огне около 40–50 минут, пока овощи и курица не станут мягкими. По мере готовки блюдо будет наполняться ароматами, и вам останется лишь дождаться, когда оно полностью приготовится.
  5. Подача: как только блюдо будет готово, посыпьте его свежей зеленью и подавайте горячим. Можно дополнить свежим хлебом или салатом.

Почему этот рецепт любят?

Курица с овощами — это не только вкусно, но и полезно. Этот рецепт особенно хорош тем, что все компоненты готовятся одновременно, пропитываясь соками друг друга. В результате получается нежная курица и ароматные овощи, которые не требуют постоянного контроля. Вам достаточно лишь сложить ингредиенты и вернуться к ним, когда они будут готовы.

Маленькие советы для еще лучшего результата

  • Добавьте специи: экспериментируйте со специями, такими как паприка, карри или прованские травы, чтобы придать блюду особенный вкус.
  • Используйте разные овощи: вместо картофеля можно добавить кабачок, баклажан или тыкву — каждый раз блюдо будет немного разным, но всегда вкусным.
  • Тушите в духовке: если хотите попробовать что-то новое, попробуйте тушить курицу с овощами в духовке — достаточно поместить все в жаропрочную форму и накрыть фольгой.

Этот рецепт для супер ленивых — просто находка! Благодаря простоте и доступным ингредиентам вы можете приготовить вкусный и полезный ужин, не тратя много времени и сил. Попробуйте, и, скорее всего, он станет одним из ваших любимых блюд для будних вечеров.

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