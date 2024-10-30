Всё сложили и забыли: рецепт для супер ленивых: пальчики оближешь
dzen.ru
Когда времени на готовку катастрофически не хватает, а хочется вкусного и полезного ужина, на помощь приходит проверенный рецепт «ленивой» курицы, тушенной с овощами.
Это блюдо особенно оценят те, кто хочет сложить все ингредиенты в кастрюлю и забыть о готовке до самого момента подачи на стол. Минимум усилий и отличный вкус — идеальный вариант для занятых хозяек и холостяков!
Что потребуется для приготовления?
Чтобы приготовить тушеную курицу с овощами, понадобятся простые ингредиенты, которые легко найти в ближайшем магазине. Кроме курицы, выбирайте те овощи, которые любите, или ориентируйтесь на классический набор: морковь, лук, картофель и болгарский перец. Для вкуса можно добавить чеснок и зелень.
Ингредиенты:
- Курица (бедра, ножки или целая тушка) — 600-700 г
- Картофель — 4-5 штук
- Морковь — 2 штуки
- Болгарский перец — 1-2 штуки
- Лук — 1 большая головка
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — 1-2 ст. ложки
- Вода или куриный бульон — 150-200 мл
- Лавровый лист и свежая зелень для аромата
Пошаговый рецепт
- Подготовка ингредиентов: овощи помойте и очистите. Картофель нарежьте крупными кубиками, морковь — кружочками, а болгарский перец — полосками. Лук порежьте полукольцами, а чеснок — мелко.
- Обжарка курицы (по желанию): чтобы придать блюду насыщенный вкус, можно слегка обжарить курицу до золотистой корочки. Для этого разогрейте растительное масло на среднем огне и обжарьте кусочки курицы по 3-4 минуты с каждой стороны.
- Сборка блюда: в глубокую кастрюлю или толстостенную сковороду выложите все ингредиенты: курицу, картофель, морковь, перец и лук. Добавьте чеснок, соль, перец, лавровый лист и любую приправу на ваш вкус.
- Тушение: залейте все водой или куриным бульоном, чтобы жидкость покрывала ингредиенты примерно на треть. Закройте крышкой и тушите на медленном огне около 40–50 минут, пока овощи и курица не станут мягкими. По мере готовки блюдо будет наполняться ароматами, и вам останется лишь дождаться, когда оно полностью приготовится.
- Подача: как только блюдо будет готово, посыпьте его свежей зеленью и подавайте горячим. Можно дополнить свежим хлебом или салатом.
Почему этот рецепт любят?
Курица с овощами — это не только вкусно, но и полезно. Этот рецепт особенно хорош тем, что все компоненты готовятся одновременно, пропитываясь соками друг друга. В результате получается нежная курица и ароматные овощи, которые не требуют постоянного контроля. Вам достаточно лишь сложить ингредиенты и вернуться к ним, когда они будут готовы.
Маленькие советы для еще лучшего результата
- Добавьте специи: экспериментируйте со специями, такими как паприка, карри или прованские травы, чтобы придать блюду особенный вкус.
- Используйте разные овощи: вместо картофеля можно добавить кабачок, баклажан или тыкву — каждый раз блюдо будет немного разным, но всегда вкусным.
- Тушите в духовке: если хотите попробовать что-то новое, попробуйте тушить курицу с овощами в духовке — достаточно поместить все в жаропрочную форму и накрыть фольгой.
Этот рецепт для супер ленивых — просто находка! Благодаря простоте и доступным ингредиентам вы можете приготовить вкусный и полезный ужин, не тратя много времени и сил. Попробуйте, и, скорее всего, он станет одним из ваших любимых блюд для будних вечеров.
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