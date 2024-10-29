Всё сложили и забыли: рецепт для самых ленивых: пальчики оближешь

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Тушеные овощи с курицей — это простой и питател...

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Тушеные овощи с курицей — это простой и питательный рецепт, идеально подходящий для тех, кто стремится к здоровому питанию и сбалансированному рациону.

Благодаря сочетанию сочной курицы и сезонных овощей, это блюдо наполняет организм энергией и витаминами, а тушение позволяет сохранить натуральные вкусы и полезные вещества. Такие рецепты популярны в кухнях многих стран мира, где каждая культура добавляет свои уникальные нотки и специи.

Почему тушеные овощи с курицей полезны?

Куриное мясо богато белком, необходимым для поддержания и укрепления мышц, а овощи добавляют в блюдо клетчатку и витамины, которые поддерживают работу всего организма. Тушение считается одним из самых щадящих способов приготовления, который сохраняет полезные свойства ингредиентов и делает блюдо легко усваиваемым.

Ингредиенты для тушеных овощей с курицей

Для приготовления этого блюда вам потребуются простые и доступные продукты, которые найдутся на кухне у каждого:

  • Филе куриного бедра — килограмм
  • Картофель — 5 штук
  • Капуста — 250 грамм
  • Болгарский перец — 2 штуки
  • Две луковицы
  • Две моркови
  • Четыре помидора
  • Петрушка
  • 8 зубчиков чеснока
  • Соль — чайная ложка
  • Растительное масло для обжарки

Пошаговый рецепт приготовления

  1. Подготовка курицы: нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Выложите его на дно кастрюли с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте мясо до легкой золотистой корочки.
  2. Добавление овощей слоями: нарежьте лук крупными полукольцами, морковь — кубиками. Положите их поверх курицы, чтобы овощи пропитались ароматами.
  3. Картофельный слой: очищенный картофель нарежьте крупными дольками и выложите поверх моркови.
  4. Помидоры и перец: нарежьте помидоры и болгарский перец небольшими кубиками. Выложите помидоры на слой картофеля, а сверху распределите болгарский перец. Посыпьте измельченным чесноком, слегка посолите и поперчите.
  5. Капуста и зелень: крупно нашинкуйте капусту, выложите её сверху, а затем посыпьте слоем измельченной петрушки. Капуста станет заключительным слоем, придающим блюду нежность и сочность.
  6. Тушение: накройте кастрюлю крышкой и поставьте на медленный огонь. Тушите блюдо в течение 1 часа, чтобы все ингредиенты хорошо пропарились и раскрыли свои вкусовые качества.

Варианты добавок и советы по подаче

Для более яркого вкуса можно добавить в блюдо специи: лавровый лист, паприку или смесь прованских трав. Если хочется сделать блюдо немного острее, добавьте несколько капель оливкового масла с чили или немного красного перца. Перед подачей тушеные овощи с курицей можно посыпать свежей зеленью или натертым сыром — это придаст блюду аппетитный вид и еще больше разнообразит вкус.

Полезный рецепт для всей семьи

Тушеные овощи с курицей — это идеальное блюдо для всех, кто ценит здоровое и вкусное питание. Простота приготовления делает его доступным даже для тех, у кого не так много времени на готовку, а богатство ингредиентов обеспечивает сбалансированный и насыщенный вкус. Попробуйте этот рецепт, чтобы порадовать себя и близких ароматным и полезным ужином.

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