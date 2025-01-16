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Все будут в бешенстве: россиянам рассказали о новых правилах начисления пенсий — затронет и работающих, и не работающих

С началом 2025 года российская пенсионная систе...

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С началом 2025 года российская пенсионная система претерпела ключевые изменения, направленные на улучшение условий накопления пенсий.

Эти реформы были реализованы для повышения эффективности пенсионного обеспечения и обеспечения более высокого уровня жизни пенсионеров.

Ключевые изменения в начислении пенсий

  • Рост предела страховых взносов

В текущем году максимальный годовой предел страховых взносов был увеличен до 2,7 млн рублей, что представляет собой рост на 24%. Это изменение направлено на адаптацию пенсионной системы к текущим экономическим реалиям.

  • Новый порог для зачисления пенсионного балла

Теперь для заработка одного пенсионного балла необходим годовой доход минимум в 275 900 рублей. Это обновление делает начисление баллов более справедливым и соответствующим рыночной ситуации.

  • Ограничение по количеству баллов

За один календарный год теперь можно заработать не более 10 пенсионных баллов. Это правило помогает уравновесить систему и предотвратить чрезмерное накопление.

Дополнительные обновления

  • Увеличение социальных пенсий

С начала года социальные пенсии увеличены на 14,75%, что поднимает их средний размер к концу года до примерно 15 456 рублей.

  • Изменения в страховых пенсиях

Средняя страховая пенсия по старости ожидается на уровне около 24 000 рублей, с учетом индексации на 7,3%.

  • Планы по введению 13-й пенсии

Обсуждается введение законопроекта о выплате дополнительной 13-й пенсии каждому пенсионеру, которая будет производиться в преддверии его дня рождения.

Как проверить свои пенсионные накопления?

Для того чтобы узнать о своих накопленных пенсионных баллах, граждане могут обратиться к порталу Госуслуг, где доступна вся необходимая информация в разделе «Справки и выписки».

Реформы пенсионной системы в 2025 году означают переход к более адаптивной и справедливой модели накопления пенсий в России. Эти изменения способствуют повышению защиты и финансовой стабильности российских пенсионеров, обеспечивая им более комфортную старость.

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