"Все будет стерто в труху": Дмитрий Медведев сделал заявление о Третьей мировой войне

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал дураками лидеров европейских стран, которые заявляют, что поставка вооружения на Украину является предотвращением Третьей мировой войны.

"Нет числа дуракам во властных структурах Европы. Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением Третьей мировой. Редкий чудак на букву "м"", - отметил Медведев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что соседи данного министра из Туманного Альбиона часто говорят о том, что вооружение НАТО должно быть в полной мере предоставлено Украине. Они предлагают послать в Киев истребители, сотни танков и дальнобойные ракетные системы, считая, что только Европа может предотвратить экспансию РФ и мировую войну.

"Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если Третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях", - добавил Медведев.

По его словам, в случае мировой войны все будет стерто в труху.