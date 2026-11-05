Новости Татарстана

Покупателям жилья в Татарстане стоит готовиться к новому налогу на квартиры

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Правительство Татарстана предложило с 2027 года...

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Правительство Татарстана предложило изменить порядок налогообложения жилых помещений, находящихся на балансе организаций. С 2027 года налог на такие объекты планируется рассчитывать исходя из кадастровой стоимости, а не среднегодовой, как сейчас. Это нововведение затронет в первую очередь застройщиков, у которых на балансе остаются непроданные квартиры, и может привести к дополнительным расходам для компаний.

Согласно поправкам к закону «О налоге на имущество организаций», внесенным в Госсовет республики, с 2027 года также отменяется общее освобождение от налога для объектов жилищного фонда. Чтобы смягчить переход, в первый год предлагается уплачивать лишь половину начисленной суммы, но уже с 2028 года налог будет взиматься в полном объеме. Для жилья личных фондов предусмотрена отдельная ставка — 0,3% кадастровой стоимости, однако она не применяется к объектам дороже 300 млн рублей.

Исключение сделано для квартир Госжилфонда Татарстана, которые граждане выкупают по программе социальной ипотеки, а также для организаций, занимающихся обеспечением жильем детей-сирот, переселением из аварийных домов и поддержкой нуждающихся семей. В правительстве пояснили, что переход на кадастровое налогообложение соответствует общероссийской тенденции: подобный порядок уже действует в большинстве регионов Поволжья, Москве и Санкт-Петербурге. Насколько вырастут поступления в бюджет республики, в документах не уточняется.

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