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МегаФон переименовал сеть в честь Дня Конституции Татарстана

Служба новостей Автор статьи
Ко Дню Конституции Республики Татарстан МегаФон...

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

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Ко Дню Конституции Республики Татарстан МегаФон приготовил для своих клиентов специальную опцию. Жители региона получили возможность бесплатно переименовать название сети оператора на экранах своих мобильных устройств, заменив привычный бренд на слова, отражающие культуру и традиции республики.

Пользователям доступно несколько вариантов брендирования сети на выбор: Tatarstan (Татарстан), My Tatarstan (Мой Татарстан) или Tugan yak (Туган як), что в переводе с татарского означает «Родной край».

«День Конституции Татарстана — особенный праздник для каждого жителя республики, символизирующий уважение к ее традициям, культуре и истории. Новая праздничная опция стала технологичным способом выразить любовь к родному краю. Мы рады дать абонентам возможность кастомизировать свои смартфоны и сделать так, чтобы частичка цифровой идентичности региона всегда была перед глазами, в какой бы точке России они ни находились», — прокомментировал директор МегаФона в Татарстане Валерий Борунов.

Для подключения услуги достаточно набрать на смартфоне USSD-команду *105*116# и в открывшемся интерактивном меню вписать номер понравившегося названия. После этого на устройство поступит сервисное СМС-уведомление с короткого номера 1022 с просьбой перезагрузить телефон для обновления настроек.

Опция полностью бесплатна и доступна всем клиентам МегаФона по всей стране. Если пользователь захочет вернуть на экран стандартное имя оператора, сделать это можно в любой момент с помощью обратной команды *105*116*0#.

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