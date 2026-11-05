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ВТБ: доля рыночной ипотеки превысила 50% в октябре

Служба новостей Автор статьи
В октябре доля рыночной ипотеки в выдачах ВТБ в...

Пресс-служба ВТБ

В октябре доля рыночной ипотеки в выдачах ВТБ выросла до 52% против 38% месяцем ранее. Объем выдач по рыночным программам составил 14,8 млрд рублей.

Доля рыночных программ в выдачах банка превысила половину еще в июле. После корректировки условий "семейной ипотеки" эта тенденция укрепляется.

«Мы ожидаем, что рыночная ипотека до конца года сохранит преобладающие позиции в структуре выдач. Снижение ключевой ставки и постепенная реализация отложенного спроса будут поддерживать интерес заемщиков к кредитам без господдержки. Основная активность клиентов сосредоточена на вторичном рынке жилья, на который приходится около 85% сделок по рыночным программам ВТБ», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По оценкам банка, по итогам 2026 года объем выдач рыночной ипотеки в России приблизится к 2,1 трлн рублей. Это в 2,2 раза выше результата прошлого года и на 25% меньше объема выдач по государственным программам.

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