В казанском ЦУМе открылся павильон Якутии с изделиями мастеров

В День народного единства в казанском центре уникального мастерства (ЦУМ) начал работу павильон Якутии. На его создание потратили 10 млн рублей, из которых 700 тыс. выделил Нижнекамск на мебель, остальное вложили якутские предприниматели. Об этом сообщил «БИЗНЕС Online».

На открытие прилетела делегация из Якутска — более 30 человек во главе с мэром Дмитрием Садовниковым. Гости представили меховые и ювелирные изделия, сувениры из кости мамонта, национальные ножи и посуду, провели мастер-классы по северным ремеслам и угостили всех желающих блюдами якутской кухни. Мэр Якутска лично сыграл на хомусе — традиционном щипковом инструменте с пятитысячелетней историей.

В церемонии также участвовала делегация Нижнекамска во главе с мэром Радмиром Беляевым. На площадке подписали соглашение о сотрудничестве между Нижнекамским районом и администрацией Якутска на 2027–2029 годы. Города являются побратимами: их дружба началась два года назад после Сабантуя в Якутии, а в этом году в Нижнекамске прошел якутский праздник Ысыах.