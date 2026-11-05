Новости Казани

Участники наркоОПС из Казани получили суммарно 208 лет колонии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Верховный суд Татарстана вынес приговор 13 фигурантам дела о наркосообществе, связанном с поволжским подразделением даркнет-площадки Hydra. На рассмотрение дела ушло два с половиной года. Все подсудимые признаны виновными, им назначены сроки от 11 до 20 лет лишения свободы, а также штрафы на общую сумму 11,1 млн рублей.

Самое строгое наказание — 20 лет колонии особого режима и штраф 1 млн рублей — получил Тагир Хаев, которого суд признал одним из организаторов преступного сообщества. Остальные 12 фигурантов проходили по делу как участники. Наименьшие сроки — 11 и 12 лет колонии общего режима со штрафами 500 и 600 тысяч рублей — назначены Виктории Карабинович и Анастасии Крюковой. После освобождения каждого из осужденных ждет еще год ограничения свободы.

Суд установил, что сообщество организовало подпольное производство мефедрона в четырех нарколабораториях. Их обнаружили в гараже Нижнекамска, а также в жилых домах Удмуртии, Ульяновской и Оренбургской областей. При обысках изъято 113 кг мефедрона, 1,5 тонны сырья и оборудование для изготовления наркотиков. В ходе проверочных закупок также выявлены попытки сбыта кокаина, амфетамина, метадона и марихуаны.

Преступная сеть действовала в 2020–2022 годах, используя бесконтактные способы общения и сбыта. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана. Ранее, в 2024 году, организатор наркошопов на Hydra Станислав Моисеев был приговорен Мособлсудом к пожизненному заключению, а 15 других участников ОПС получили суммарно 200 лет колонии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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