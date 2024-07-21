Вплоть до "уголовки": пенсионеров предупредили о пяти жёстких требованиях

В России ужесточаются правила для пенсионеров, которые могут столкнуться с серьезными последствиями, включая уголовное преследование, за нарушение определенных норм при получении пенсий и льгот. Ирина Сивакова, кандидат юридических наук, подчеркивает, что невежество в законе не освобождает от ответственности и важно осознавать основные запреты и обязательства.

Запрет на двойные выплаты Одна из распространенных ошибок среди пенсионеров – это получение выплат по нескольким направлениям одновременно. Если, к примеру, пенсионер МВД претендует на государственную пенсию, не сообщив о уже существующей ведомственной пенсии, это может привести к требованию возврата средств и уголовным обвинениям за мошенничество.

Важность уведомления о статусе иждивенцев Критически важно своевременно сообщать в социальные службы об изменениях в статусе иждивенцев. Если взрослый иждивенец был исключен из образовательного учреждения, а пенсионер продолжает получать доплаты, это может расцениваться как неправомерное получение средств, что ведет к санкциям и уголовной ответственности.

Ограничения на оформление ухода за родственниками Законы также регламентируют условия ухода за нетрудоспособными родственниками. Пенсионеры, занимающиеся уходом за лицами старше 80 лет или инвалидами I группы, должны убедиться, что они не получают пенсию или пособие по безработице, чтобы иметь право на соответствующую компенсацию.

Необходимость уведомления о перемещениях Также необходимо уведомлять соответствующие органы о любых перемещениях по месту жительства. Пренебрежение этой нормой может привести к санкциям, включая возможность возбуждения уголовного дела в случае выявления ошибок в выплатах.

Несовместимость работы и определенных доплат Важно помнить, что некоторые доплаты, включая социальные доплаты до прожиточного минимума и доплаты за сельский стаж, несовместимы с трудовой деятельностью. Для пенсионеров, работающих при получении этих выплат, возможно не только прекращение выплат, но и уголовные санкции.

Эти меры предназначены для предотвращения злоупотреблений в системе социальной защиты, и каждый пенсионер должен строго следовать условиям и требованиям, чтобы избежать юридических неприятностей.