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Вовсе не так, как в романах Льва Толстого: чем всегда воняло на светских балах в Российской империи

Когда мы представляем себе балы времен Пушкина ...

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Когда мы представляем себе балы времен Пушкина и Толстого, воображение рисует изящных дам в бальных платьях, галантных кавалеров, звуки вальса и шелест шелка. Но реальность того времени была далеко не так поэтична, как кажется в литературных произведениях.

Если бы современная девушка оказалась на таком балу, она вряд ли бы выдержала больше 15 минут, мечтая сбежать, проклиная всех Болконских и Онегиных. Вот почему.

1. Одевание — это пытка

Прежде чем аристократки могли блеснуть в бальном зале, их ждали настоящие муки:

  • Корсеты – затягивались так, что дамы едва могли дышать.
  • Кринолины – тяжелые каркасные конструкции из китового уса или конского волоса.
  • Парики (особенно в XVIII веке) – покрытые пудрой, в которых могли заводиться вши.
  • Перчатки – обязательный атрибут, даже в жару и духоту.

Но мужчины тоже не отдыхали. Многие из них носили корсеты, чтобы скрыть живот, а военные щеголяли в сапогах с подковами, которые громко звенели при каждом шаге, особенно во время танцев.

2. Дорога на бал — настоящий квест на выживание

Путь в бальный зал был настоящим испытанием:

  • Грязь и наводнения – Москва и Петербург часто превращались в болота в период весенней распутицы.
  • Отсутствие канализации – улицы были завалены нечистотами, создавая дополнительные неудобства.
  • Гибель платьев – подолы платьев волочились по грязи, поэтому их приходилось носить на руках у слуг, чтобы не испачкать.

3. Бальный зал — настоящая адская сауна

Как только гости попадали в зал, их ожидала атмосфера, в которой можно было бы только мечтать о свежем воздухе:

  • Тысячи свечей — ядреный чад и капающий воск.
  • Закрытые окна — никакой вентиляции, ужасная духота.
  • Удушающие духи — густые, маслянистые, смешивающиеся с запахом пота.
  • Обмороки — дамы падали от жары и сдавливающих корсетов.

Единственное спасение — веера, которые хоть немного помогали от жары и служили импровизированными кондиционерами.

4. Танцы — марафон на выносливость

Бал был далеко не только про красоту и изящество. Танцевали не только вальс, но и полонез, польку, мазурку, котильон и галоп — все это могло длиться от 5 до 6 часов подряд. Особенно жесткой была мазурка, когда кавалеры крутили дам, били каблуками об пол и носились по залу, пока музыка не терялась в оглушительном грохоте сапог.

5. Ужин и туалет — отдельный кошмар

На балу ели много и жирно — никаких легких закусок и блюд, как в современном ЗОЖ-меню. А вот сходить в туалет было настоящим ритуалом. Из-за кринолинов и неудобных платьев дамам приходилось ждать помощи от прислуги, чтобы покинуть зал.

Вывод: бал — это не романтика, а жесткий челлендж. Современному человеку пришлось бы:

  • Задохнуться от жары и духов.
  • Оглохнуть от звона шпор на гусарских сапогах.
  • Упасть в обморок от удушающего корсета.
  • Сбежать при первой возможности.

Так что Наташа Ростова действительно была настоящей героиней. Мы же можем просто наслаждаться экранизациями и радоваться, что живем в XXI веке, где балы — это только красивые картинки в фильмах, а не испытания на выносливость.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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