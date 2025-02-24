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Вот и все: с 1 марта стаж изменят и пенсии будут начислять по новым правилам

В 2025 году граждане России смогут узнать о сво...

uleoparda.ru

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С началом 2025 года российские пенсионеры столкнутся с изменениями в процедуре получения информации о своих пенсионных баллах и стаже. По новым правилам, данные за предыдущий год станут доступны только в марте, что связано с ежегодными отчетными процессами.

Причина задержки информации

Эксперт по экономике труда Людмила Иванова-Швец объясняет, что задержка вызвана временем, необходимым для обработки годовых отчетов от работодателей. Все данные о взносах и стаже работников подводятся к 1 марта каждого года, что позволяет Социальному фонду обновлять записи с максимальной точностью.

Как эти изменения повлияют на пенсии

Понимание своего пенсионного стажа и баллов имеет ключевое значение для определения размера будущей пенсии. В 2025 году для получения права на стандартную пенсию потребуется минимально накопить 30 пенсионных баллов и иметь не менее 15 лет страхового стажа. Недостаточное количество баллов или стажа приведет к получению только социальной пенсии после достижения установленного пенсионного возраста.

Доступ к информации о пенсионных начислениях

С марта 2025 года проверить свои пенсионные баллы и стаж можно будет через портал Госуслуг или, обратившись напрямую в Пенсионный фонд. Это требует от работодателей точности в ведении документации и отчетности, чтобы избежать ошибок в пенсионных начислениях.

Рекомендации для сохранения прав на пенсию

  • Регулярно сверяйте отчеты, предоставляемые вашим работодателем, с данными на портале Госуслуг.
  • Избегайте "серых" заработков, которые могут сказаться на размере вашей будущей пенсии.
  • Планируйте свою трудовую деятельность, учитывая требования к пенсионному стажу и баллам.

Вывод

Изменения в правилах предоставления пенсионной информации направлены на повышение прозрачности и точности данных. Это позволит пенсионерам более точно планировать свое финансовое будущее и гарантировать себе достойный уровень жизни после выхода на заслуженный отдых.

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