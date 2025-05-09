Специалисты сняли ограничения с секретных документов о сознании после смерти

В сети появились сведения из ранее засекреченного отчёта Пентагона, в котором выдвигается предположение, что человеческое сознание и память могут сохраняться и после смерти тела.

Документ, датируемый примерно 1980-ми годами, основан на выводах специалистов, сотрудничавших с Институтом Монро — частным исследовательским центром в Вирджинии. Исследователи выдвинули идею, что после прекращения жизнедеятельности человек может перейти в другую форму бытия.

Учёные института пытались добиться выхода сознания за пределы физического носителя, стремясь преодолеть ограничения, накладываемые телом. Их наблюдения показали, что после смерти информация и осознание личности могут трансформироваться в особую энергетическую форму.

Тем не менее, существование души как самостоятельного объекта пока не подтверждено научными методами. Также нет надёжных доказательств того, что сознание и память способны продолжать существование без биологической оболочки, пишет Кулик.