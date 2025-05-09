Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Специалисты сняли ограничения с секретных документов о сознании после смерти

Учёные института пытались добиться выхода созна...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

В сети появились сведения из ранее засекреченного отчёта Пентагона, в котором выдвигается предположение, что человеческое сознание и память могут сохраняться и после смерти тела.

Документ, датируемый примерно 1980-ми годами, основан на выводах специалистов, сотрудничавших с Институтом Монро — частным исследовательским центром в Вирджинии. Исследователи выдвинули идею, что после прекращения жизнедеятельности человек может перейти в другую форму бытия.

Учёные института пытались добиться выхода сознания за пределы физического носителя, стремясь преодолеть ограничения, накладываемые телом. Их наблюдения показали, что после смерти информация и осознание личности могут трансформироваться в особую энергетическую форму.

Тем не менее, существование души как самостоятельного объекта пока не подтверждено научными методами. Также нет надёжных доказательств того, что сознание и память способны продолжать существование без биологической оболочки, пишет Кулик.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

23 часа назад

Речь идет об иноземной технике: в Африке артефакт прирос к земле

Интересное в Казани

день назад

Тайный код города: где в Казани учатся искусству быть “здесь и сейчас”

чем отличаются клопы от постельных клопов

Не у нас

23 часа назад

Жизнь прошла мимо Даллол: ученые считают его самым мертвым местом на Земле

Интересное в Казани

2 дня назад

Фестиваль медиаискусства НУР анонсировал масштабное шоу-открытие при поддержке генерального партнера Дзена

изготовление мебели в стиле лофт в Москве

Не у нас

2 часа назад

Женщина воскресла во время своих похорон в Испании

Не у нас

день назад

Рязанский священник Камышанов ответил на претензии к ценам в храмах

Не у нас

23 часа назад

NASA назвало точную дату исчезновения жизни на Земле

Лонгриды

день назад

Как прожить на среднюю зарплату в Татарстане — и возможно ли это вообще?

Не у нас

7 часов назад

Названы 5 фильмов о Победе, которые нужно показать подросткам
Новости Казани
32 минуты назад

В Казани сотрудник МЧС сделал предложение девушке после парада

Момент стал красивым завершением праздничного дня

Не у нас

час назад

Shaman и Екатерина Мизулина подрались в Minecraft

Интересное в Казани

день назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу

Не у нас

час назад

Специалисты сняли ограничения с секретных документов о сознании после смерти

Новости Казани

4 часа назад

В Казани участников парада Победы потерял ботинок
В Казани автоледи перепутала педали и влетела в...
Новости Казани
час назад

В Казани автоледи перепутала педали и влетела в супермаркет

Не у нас

4 часа назад

Нейробиолог рассказал, что с ним происходило за гранью смерти

Не у нас

5 часов назад

В Новосибирске курсант сделал предложение девушке на параде Победы

Не у нас

5 часов назад

Входящий звонок и сброс: эксперты рассказали, кто это делает
Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить де...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау