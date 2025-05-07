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Фестиваль медиаискусства НУР анонсировал масштабное шоу-открытие при поддержке генерального партнера Дзена

22 мая у Спасской башни стартует фестиваль НУР:...

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22 мая в 20:00 в Казани откроется пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР. У Спасской башни Казанского Кремля пройдет импровизационное аудиовизуальное шоу, не имеющее аналогов в России: впервые сцена превратится в живую цифровую систему, реагирующую на музыку, движение и информацию.

Открытие фестиваля НУР на стыке архитектурного маппинга, света и живой электронной музыки станет манифестом настоящего момента и подарит гостям опыт коллективного погружения в медиареальность, трансформированную в искусство. Такой формат задает поддержка генерального партнера, платформы Дзен — источника актуальных новостей и цифровой культуры.

Каждый зритель шоу — не просто наблюдатель, а участник живого цифрового ритуала. Синхронизируясь с музыкальными лайв-выступлениями казанских электронных артистов URTIC и Qosh, медиахудожники студии formate в режиме реального времени будут трансформировать элементы информационного ритма в арт-объекты. Цифровой мир сольется с многовековыми национальными традициями татарского народа — их синергия, одновременный визуальный и аудиальный опыт полностью захватят гостей.

Вход на шоу-открытие — по бесплатной онлайн-регистрации. Количество мест ограничено.

Напомним, пятый фестиваль НУР начнется 23 мая. В течение трех дней вплоть до 25 мая на 17 локациях по всей Казани пройдут показы инсталляций от всемирно известных студий и молодых художников, маппинг-шоу, выставка цифрового искусства, лекции, дискуссии, artist talk и ночь электронной музыки ТОН. Узнать подробнее о программе и приобрести билеты на события можно на сайте — по мере приближения к датам фестиваля стоимость билетов будет расти.

В 2025 году фестиваль НУР проходит при поддержке Дзена. Официальные партнеры фестиваля — T2 и Т-Банк, партнеры событий программы — «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) и Яндекс 360.

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