Как прожить на среднюю зарплату в Татарстане — и возможно ли это вообще?

Эксперт рассказал, почему 71 тысяча в месяц в Казани — это не про комфортную жизнь

71 тысяча рублей — именно такую сумму официально называют средней зарплатой в Татарстане. Звучит неплохо, особенно на фоне регионов с куда меньшими доходами. Но хватит ли этих денег, чтобы оплатить аренду, купить продукты, заправить машину и хоть что-то отложить? А если ты не один, а в семье?

На первый взгляд — цифры оптимистичные: рынок труда стабилен, вакансии есть, производственная сфера растёт, в IT платят по-московски. Но реальность оказывается куда сложнее. В Казани аренда однушки начинается от 30 тысяч рублей, а яблоки дорожают быстрее, чем растут зарплаты.

Мы разобрались: какие профессии действительно приносят доход, как изменилась ситуация на рынке труда и сколько стоит базовая жизнь в Казани и Татарстане весной 2025 года.

Конкуренция растёт, вакансий меньше

Весна 2025 года для Татарстана — время стабилизации рынка труда, но не в пользу соискателей. Конкуренция усилилась: на одну вакансию в регионе теперь приходится 6,1 резюме. Это выше среднероссийского уровня (5,6) и сигнализирует о высоком предложении рабочей силы на фоне сокращающегося спроса.

Автор фото: Алина Алмакаева

Что происходит с вакансиями и резюме:

В апреле работодатели разместили 32,2 тысячи вакансий — на 23% меньше, чем годом ранее.

В то же время соискатели обновили или создали 197,3 тысячи резюме, что на 41% больше, чем весной 2024 года.

«С конца 2024 года крупный бизнес стал осторожнее нанимать сотрудников. Мы видим снижение активности работодателей при росте числа соискателей. Безработица остаётся на низком уровне, но рынок труда выровнялся по всем регионам и отраслям — ни один регион сейчас не выбивается в позитивную аномалию», - рассказала директор hh.ru по Поволжью Альбина Султанова.

Это значит, что даже при стабильной экономике, устроиться на хорошую должность становится всё сложнее — на одного работодателя приходится больше претендентов, а выбор для соискателя уменьшается.

Ожидания vs реальность: зарплаты расходятся

В апреле 2025 года в Татарстане средняя предлагаемая зарплата составила 71,1 тысячи рублей. Это та сумма, выше и ниже которой получает одинаковое количество работников. Но вот проблема: сами соискатели рассчитывают на большее — 77,6 тысячи рублей, и эта планка продолжает расти (на 6% всего за месяц).

Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата по России составляет 75 тысяч рублей, и Татарстан по этому показателю слегка отстаёт. Но ещё важнее — разрыв между ожиданиями и предложениями, который явно демонстрирует: рынок не готов платить столько, сколько хочет большинство работников.

Автор фото: Алина Алмакаева

Где платят больше?

И всё же есть исключения. В Татарстане, как и во многих регионах, в лидерах по доходам остаются:

Токари — до 171 100 рублей (рост на 26% за год);

Электромонтажники — 122 700 рублей (рост на 37%);

Специалисты производственного сектора — в среднем 90 000 рублей (рост на 23%).

Это связано с растущим спросом на квалифицированные кадры в промышленности. Только в начале 2025 года на производство пришлось около 40 тысяч вакансий — это в 4 раза больше, чем годом ранее.

Но даже среди этих «высокооплачиваемых» профессий не всё так просто: такие зарплаты получают единицы, и только при высоком стаже, редких навыках или работе в условиях повышенной нагрузки.

Продукты и топливо: как дорожает базовая корзина

Одной из главных проблем для татарстанцев в 2025 году остаётся не зарплата как таковая, а покупательная способность. Даже те, кто зарабатывает выше медианы, всё чаще жалуются: денег хватает впритык. Почему? Всё просто — цены растут.

Автор фото: Алина Алмакаева

По данным Татарстанстата, только за вторую половину апреля выросли цены на десятки наименований продуктов:

Капуста — +8,51%

Лук — +7,38%

Свёкла — +5,96%

Картофель — +4,48%

Морковь — +3,77%

Яблоки — +1,46%

Молоко, маргарин, сахар, печенье, чёрный чай — всё дорожает

Из мясных продуктов подорожали говядина, свинина, баранина, а вот курятина немного подешевела — на 0,84%.

Топливо:

АИ-92: +0,17%

АИ-95: +0,33%

АИ-98: +1,41%

Дизельное топливо — подешевело на 0,36%

«Цены на продукты в Казани уже сравнялись с московскими. Это при том, что уровень доходов — далеко не столичный. При этом Казань сохраняет потенциал для бизнеса: здесь есть меры поддержки и активная предпринимательская среда, что в перспективе может улучшить ситуацию», рассказал экономист Ирек Галямов.

Жильё в Казани: аренда как в столице

По данным экономистов:

Средняя цена квадрата в Казани — около 234 000 рублей

Однушка в новостройке — 8–9 млн рублей

Аренда однушки — от 30 тысяч рублей + коммуналка

Ещё 3 года назад такую квартиру можно было снять за 12–15 тыс. рублей. Сейчас это непозволительная роскошь для многих.

«Чтобы взять ипотеку и при этом не выживать, а жить, семье нужно зарабатывать от 250 тысяч рублей на человека. А такие зарплаты доступны только высококвалифицированным специалистам», — говорит Галямов.

Производственная сфера: шанс на достойный доход

Производство в Татарстане сегодня — одна из немногих отраслей, где зарплаты стабильно растут:

Средняя зарплата — 90 000 рублей

Лидеры: токари (до 171 000) и электромонтажники (до 122 000)

Спрос на кадры вырос в 4 раза за год

Татарстан входит в тройку лидеров ПФО по доходам в этой сфере. Но высокие зарплаты доступны только квалифицированным специалистам с опытом и дефицитными навыками.

Медианная зарплата на практике: хватит ли на жизнь?

Допустим, вы зарабатываете 71 100 рублей (до налога). После НДФЛ останется 61 500 рублей. Вот как их можно потратить:

Статья расходов Сумма (руб.) Аренда + ЖКХ 35 000 Продукты 22 000 Транспорт 2 500 Связь, интернет 800 Быт, лекарства, одежда 5 000 Итого 65 300

Даже сэкономив на всём, вы выходите в минус. О накоплениях или отпуске можно забыть. А с семьёй ситуация только усугубляется: потребуется минимум 120–140 тысяч рублей в месяц на двоих.