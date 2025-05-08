NASA назвало точную дату исчезновения жизни на Земле

Специалисты NASA и Университета Токио провели моделирование, чтобы выяснить, когда биосфера нашей планеты перестанет существовать. По результатам их работы, опубликованной в журнале Nature Geoscience, это может произойти через 1 миллиард 2 тысячи 21 год.

Главной причиной ученые называют усиление солнечной активности. С течением времени в ядре Солнца уменьшится количество водорода, из-за чего возрастет уровень радиационного излучения. Это приведет к перегреву планеты: океаны испарятся, а условия на Земле станут непригодными для жизни.

По одному из сценариев, Земля может быть поглощена Солнцем. Другой возможный вариант — критический перегрев, при котором жизнь станет невозможной. Теоретически орбита планеты может измениться, но гравитация Солнца со временем вернёт её в исходное положение.

Ученые считают, что у человечества есть большой временной резерв, чтобы либо освоить другие планеты, либо создать технологии, способные контролировать климат и предотвратить глобальную катастрофу.

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