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Рязанский священник Камышанов ответил на претензии к ценам в храмах

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Священник из Рязани Константин Камышанов высказался по поводу частых претензий в адрес церкви — особенно по поводу пожертвований. Своё мнение он опубликовал в социальных сетях.

Он подчеркнул, что не стоит игнорировать критику со стороны атеистов, а нужно давать ответы. В качестве примера отец Константин привёл крещение — рекомендуемый размер пожертвования составляет 2 500 рублей, но при этом плата не обязательна.

Для сравнения он указал, сколько стоит помощь или услуги в других сферах: визит к психиатру в Рязани может стоить 5 000 рублей в час, фотограф на праздник — 50 000 рублей, а коучинг — до 150 000 рублей.

По словам священника, чаще всего подобные вопросы задают те, кто далёк от церкви. Он обратился к таким людям с жёстким посланием: если для вас поход в храм — просто сервис, то не ждите, что он будет бесплатным. Если вы считаете, что участие в обрядах ничего не значит, то и не участвуйте вовсе. «Что даром делается, то даром и воспринимается», — подытожил он.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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