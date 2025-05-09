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Shaman и Екатерина Мизулина подрались в Minecraft

Отметим, что 9 марта Shaman и Екатерина Мизулин...

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Во время стрима в Minecraft, приуроченного ко Дню Победы, певец Shaman и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина устроили шуточную потасовку в виртуальном мире. Прямую трансляцию вели на платформе Twitch.

Их игровые аватары пересеклись на локации под названием «Аллея героев», где разыграли забавную сцену с размахиванием руками. Shaman с юмором отметил, что уже представляет, какие заголовки появятся в новостях после этого эпизода.

Цифровой концерт, приуроченный к 80-летию Победы, прошёл 8 мая. Ранее Мизулина сообщала, что зрителей ждёт виртуальное путешествие по знаковым памятникам и местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны.

Кроме того, она упомянула, что участникам будут вручены игровые подарки — особые облики персонажей и символические знаки отличия.

Отметим, что 9 марта Shaman и Екатерина Мизулина подтвердили свои отношения публично — это произошло на сольном концерте певца в «Live Арене», пишет Газета.ру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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