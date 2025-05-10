Зеленский ввел санкции против 2 компаний из Казани

Украинский лидер Владимир Зеленский утвердил новый список антироссийских санкций. В него вошли 58 частных лиц, 67 предприятий, зарегистрированных в РФ, а также три компании, представляющие Иран, Китай и Узбекистан. В санкционном списке также оказались и две фирмы, работающие в Казани.

Одной из них стало ООО «Новые технологии», расположенное на улице Адмиралтейской. Согласно информации, размещённой на сайте предприятия, компания занимается разработкой и установкой промышленного оборудования, а также его обслуживанием. Все поставки осуществляются напрямую от крупных производителей.

Вторую организацию — «Химтрейд» на улице Декабристов, — связывают с работой в области оптовой торговли химическими веществами.

Введённые санкции будут действовать в течение десяти лет. Меры предусматривают блокировку активов, остановку всех торговых операций, запрет на перемещение капитала за границу, приостановку передачи технологий и прав на интеллектуальные продукты, а также отказ от выполнения экономических и финансовых договорённостей.

Отдельно подчёркивается, что похожие санкции вводились и ранее. Два года назад аналогичный указ распространил ограничения на 192 персоны и 291 юридическое лицо. Тогда под меры попали и татарстанские организации — в том числе ЗАО «ЕКА», АО «ТАНЭКО», ООО «Дронопорт» и управленцы казанского завода «Электроприбор», пишет «Бизнес Online».