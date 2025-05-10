Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Зеленский ввел санкции против 2 компаний из Казани

Введённые санкции будут действовать в течение д...

Википедия/President.gov.ua

Подписаться на Дзен.канал

Украинский лидер Владимир Зеленский утвердил новый список антироссийских санкций. В него вошли 58 частных лиц, 67 предприятий, зарегистрированных в РФ, а также три компании, представляющие Иран, Китай и Узбекистан. В санкционном списке также оказались и две фирмы, работающие в Казани.

Одной из них стало ООО «Новые технологии», расположенное на улице Адмиралтейской. Согласно информации, размещённой на сайте предприятия, компания занимается разработкой и установкой промышленного оборудования, а также его обслуживанием. Все поставки осуществляются напрямую от крупных производителей.

Вторую организацию — «Химтрейд» на улице Декабристов, — связывают с работой в области оптовой торговли химическими веществами.

Введённые санкции будут действовать в течение десяти лет. Меры предусматривают блокировку активов, остановку всех торговых операций, запрет на перемещение капитала за границу, приостановку передачи технологий и прав на интеллектуальные продукты, а также отказ от выполнения экономических и финансовых договорённостей.

Отдельно подчёркивается, что похожие санкции вводились и ранее. Два года назад аналогичный указ распространил ограничения на 192 персоны и 291 юридическое лицо. Тогда под меры попали и татарстанские организации — в том числе ЗАО «ЕКА», АО «ТАНЭКО», ООО «Дронопорт» и управленцы казанского завода «Электроприбор», пишет «Бизнес Online».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Речь идет об иноземной технике: в Африке артефакт прирос к земле

Интересное в Казани

день назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу

профессиональное средство от тараканов самое эффективное в квартире

Не у нас

16 часов назад

Женщина воскресла во время своих похорон в Испании

Интересное в Казани

2 дня назад

Шашлык не по ГОСТу: какое мясо казанцы до сих пор боятся насадить на шампур

изготовление перстней на заказ из серебра в Красноярске

Не у нас

17 часов назад

Нейробиолог рассказал, что с ним происходило за гранью смерти

Лонгриды

день назад

Как прожить на среднюю зарплату в Татарстане — и возможно ли это вообще?

Не у нас

день назад

Жизнь прошла мимо Даллол: ученые считают его самым мертвым местом на Земле

Не у нас

день назад

Рязанский священник Камышанов ответил на претензии к ценам в храмах

Не у нас

день назад

NASA назвало точную дату исчезновения жизни на Земле
Новости Казани
14 часов назад

В Казани сотрудник МЧС сделал предложение девушке после парада

Момент стал красивым завершением праздничного дня

Не у нас

14 часов назад

Shaman и Екатерина Мизулина подрались в Minecraft

Не у нас

15 часов назад

Специалисты сняли ограничения с секретных документов о сознании после смерти

Новости Татарстана

16 часов назад

10 мая в Татарстане похолодает до +2 градусов

Не у нас

17 часов назад

Во вьетнамской пещере зародился отдельный мир: цивилизация прошла мимо
Зеленский ввел санкции против 2 компаний из Казани
Новости Казани
17 минут назад

Зеленский ввел санкции против 2 компаний из Казани

Не у нас

18 часов назад

В Новосибирске курсант сделал предложение девушке на параде Победы

Не у нас

19 часов назад

Входящий звонок и сброс: эксперты рассказали, кто это делает

Не у нас

20 часов назад

Ученые из 2 стран заявили об инопланетном происхождении сферы из Колумбии
Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Каз...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Казани