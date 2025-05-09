В Новосибирске курсант сделал предложение девушке на параде Победы

В Новосибирске, на праздничном параде, посвящённом 80-летию Победы, зрители стали свидетелями неожиданного и трогательного момента — курсант из почётного караула Новосибирского высшего военного училища (НВВКУ) сделал предложение руки и сердца своей девушке. Как передаёт ТАСС, романтическая сцена развернулась прямо на центральной площади города.

После прохождения войск, молодой военный вместе со своим взводом подошёл к зрительской зоне. С его слов, ему позволили пройти через охранный периметр. Товарищи по службе помогли организовать всё: выстроились в шеренгу и пригласили девушку. В этот момент курсант опустился на колено, взял её за руку и предложил стать его женой. Девушка ответила согласием и обняла его, несмотря на то, что за их спинами продолжались строевые выступления и движение военной техники. В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили, что инициатором романтического поступка стал именно курсант роты почётного караула.

Сам парад стартовал в пятницу рано утром. Среди его особенностей — возрождение строевых показов курсантов с оружием, как это делалось ещё в 1995 году. В мероприятии также приняли участие участники СВО. В составе техники впервые прошли образцы, ранее не представленные публике, включая боевую машину пехоты и разведывательную БМ.