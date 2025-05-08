Интересное в Казани
· 16+ · Рината Зиянгирова

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу

Во время Великой Отечественной войны Казанский ...

Подписаться на Дзен.канал

Не все герои Победы были на передовой. Кто-то вёл бой на другом фронте — в гуле станков, под светом ламп в цехах, где сутки сменяли друг друга без перерыва. Эта история — о людях, которые собирали самолёты, не ради славы, а ради тех, кто сражался в небе и на земле.

Их имена редко попадали в заголовки. Их подвиг измерялся не орденами, а количеством вылетов, которые стали возможны благодаря их труду. Здесь, в Казани, создавали машины, с которых шла атака, и которые спасали жизни. И эта история живёт — в каждом винте, в каждом шаге по проходной, в каждом взгляде на небо.

От Ленинграда до Казани — путь длиной в Победу

Сентябрь 1940 года. В столице Советской авиации — Ленинграде — ещё кипит работа на заводе №387. Через год всё изменится. Война придёт внезапно, громко, с грохотом эшелонов, уезжающих в Казань. Завод эвакуируют, а с ним и всё, что можно увезти: детали, станки, схемы, мечты. Уже в октябре 1941-го он сольётся с казанским деревообрабатывающим заводом №169. Так родится новое предприятие — будущий Казанский вертолётный завод.

У станка — дети, в сердце — фронт

Каждый второй заводчанин ушёл на войну. Каждый третий — не вернулся. На их место встали женщины, подростки, старики.
При заводе открылось ремесленное училище. 423 ученика. Возраст — 14–15 лет. Их не называли кадетами или героями. Их называли рабочими. Они знали, для чего пришли, и кому сейчас больнее.

Ночевали в цехах. Подменяли тех, кто не вернулся. И всё равно улыбались. Потому что знали: фронт — это не только там. Фронт — это и здесь.

Норма на троих. Помощь без указаний

На заводе, как и по всей стране, быстро родилось движение двухсотников и трёхсотников — тех, кто брал на себя норму за ушедших на фронт. Не ради наград. А потому что за станком, как и в окопе, нельзя было подвести.

Отчисляли зарплаты в фонд помощи партизанам, на восстановление разрушенных городов, на строительство самолётов. Сдавали тёплые вещи, покупали продукты для госпиталей, помогали инвалидам. Заработанные деньги несли тем, кто все потерял.

За годы войны завод выпустил 11 334 самолёта По-2. Почти 10 тысяч из них — в боевой версии, По-2ВС. В 1943 году с завода выходило до 11 самолётов в день. Одно предприятие, один город и каждый десятый боевой самолёт страны. Каждая вторая бомба падала на головы фашистов именно с По-2. Каждый взлёт — это вклад в Победу.

Своё небо здесь строили руками. Без иллюзий, но с верой. Это не громкие цифры, а настоящая броня, сделанная из фанеры, стали и любви.

«Понадобились носилки — мы их сделали»

Когда первые По-2 начали работать на передовой, с фронта пришли просьбы: нужны ёмкости, чтобы перевозить раненых и грузы. Инженер Г.И. Бакшаев придумал — санитарно-транспортные гондолы, позже названные кассетами Бакшаева.

Внутри — только носилки, ремни и возможность спасти жизнь. Так инженер из тыла стал тем, кто помогал выжить на передовой.

Орден на заводских воротах

В 1945 году, уже после Победы, Казанский завод №387 был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Сегодня на его территории работает музей — ему уже более 50 лет. Но главная память — не только в экспозиции. Она — в династиях, продолжающих дело, в шуме цехов, где когда-то собирали каждый десятый боевой самолёт страны.

Память, которую не нужно искать в архивах

На Казанском вертолётном заводе холдинга «Вертолеты России» (Ростех) не говорят о подвиге — здесь его продолжают. Не лозунгами, а делом. Не к 9 мая, а каждый день. Те, кто пришёл после — продолжают дело с той же ответственностью, с какой в 1941-м вставали к станкам.

Память здесь не пыльная, она — живая. В каждом новом лопастном винте, в каждой собранной машине, в каждом звонке ветерану, в каждом шаге молодого специалиста по знакомым проходным. Потому что настоящая Победа — это не только прошлое. Это то, что не прекращается.

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

19 часов назад

Вечная гроза прошла через века: ученые в шоке от озера Маракайбо

Интересное в Казани

56 минут назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу

чем убить таракана

Не у нас

час назад

Рязанский священник Камышанов ответил на претензии к ценам в храмах

Не у нас

день назад

В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы

сколько стоит провести проводку в двухкомнатной квартире в Москве

Не у нас

15 часов назад

Ученые изучают шокирующую гипотезу о древнем Египте про Пирамиду Атлантиды

Не у нас

день назад

Telegraph: китайцы завершили работу над брошенным Западом ядерным проектом

Не у нас

час назад

Археологи нашли храм исцеления: От мира живых до мира мертвых один шаг

Новости Татарстана

день назад

Врачи удалили «дьявольский рог» на голове пациента в Набережных Челнах
Новости Казани
21 час назад

Прокуратура проверяет аэропорт Казани из-за массовых задержек рейсов

В аэропорту Казани началась проверка после мног...

Не у нас

час назад

Naked Science: геологи изучили процессы под земной корой за 400 млн лет

Интересное в Казани

18 часов назад

Шашлык не по ГОСТу: какое мясо казанцы до сих пор боятся насадить на шампур

Не у нас

час назад

Раскопки, прошедшие в Иерусалиме, доказали факт захоронения Иисуса

Не у нас

час назад

Афонский старец Паисий рассказал о будущем России в 2030 году
В аэропорту Казани сохраняются ограничения на р...
Новости Казани
день назад

В аэропорту Казани сохраняются ограничения на рейсы

Не у нас

час назад

Турэксперт Лозунов предупредил о городах, где терпеть не могут туристов

Не у нас

час назад

В поисках внеземного: названы популярные у россиян мистические туры

Не у нас

час назад

OFID: Птичий грипп H5N1 угрожает людям через кошек
Чтобы дети не залипали дома: собрали места Каза...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Чтобы дети не залипали дома: собрали места Казани для активных каникул и выходных