Женщина воскресла во время своих похорон в Испании

В Испании произошёл шокирующий инцидент — женщина, которую уже считали мёртвой, внезапно проявила признаки жизни прямо во время подготовки к похоронам. Сотрудники похоронной службы, занимавшиеся телом, заметили у неё пульс и движения пальцев. Осознание того, что они чуть было не похоронили живого человека, вызвало у работников настоящую панику.

По информации СМИ, женщина была официально признана умершей в медицинском учреждении, после чего её тело отправили в морг. Но уже во время ритуальной подготовки она неожиданно начала подавать признаки жизни.

На место были вызваны парамедики, которые подтвердили, что женщина жива. Её экстренно госпитализировали для дальнейшего наблюдения. На данный момент подробности о её состоянии не разглашаются. В медицинском учреждении началась внутренняя проверка — специалисты пытаются выяснить, как могла произойти такая ошибка.

Отмечается, что подобные случаи в стране уже происходили. Так, в феврале прошлого года в одном из испанских моргов женщина, которую считали мёртвой, зашевелилась в мешке для тел. Её первоначально доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии с отсутствием признаков жизни, но после повторной госпитализации она действительно скончалась, пишет Утро.ру со ссылкой на Mirror.