Во вьетнамской пещере зародился отдельный мир: цивилизация прошла мимо

Во Вьетнаме находится Шондонг — самая масштабная пещера на планете. Её длина превышает 6,5 километра, а объём достигает внушительных 38,5 миллионов кубометров. Благодаря своим гигантским размерам, внутри неё сформировался отдельный природный мир.

Полностью исследовать это подземное пространство учёным пока не удалось — где заканчивается пещера, остаётся неизвестным. Внутри раскинулись густые заросли, течёт река и обитают разнообразные представители фауны. Эта замкнутая экосистема существует независимо от внешней среды.

Создаётся впечатление, будто территория пещеры осталась нетронутой цивилизацией — здесь царит первобытная атмосфера. Некоторые специалисты предполагают, что её протяжённость может достигать девяти километров, но такие оценки пока не подтверждены.

По мнению геологов, образование пещеры началось около двух миллионов лет назад под действием подземных вод, размывавших известняк. Вероятно, этот процесс не остановился и сегодня, ведь финальные границы подземного гиганта до сих пор не определены.

Благодаря подземной реке в Шондонге сформировалась уникальная среда, способная поддерживать жизнь без доступа солнечного света. Ученые не исключают, что в её недрах могут скрываться организмы, о существовании которых человечество ещё не знает, пишет Кулик.