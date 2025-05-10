Ученые прогнозируют начало периода повышенной солнечной активности, который может повлечь за собой серьёзные природные катаклизмы. По оценкам экспертов NASA, предстоящие солнечные всплески способны вызвать мощные геомагнитные бури. Такие явления несут риск массовых сбоев в интернете и, как считают специалисты, могут даже стать причиной вулканической активности — как на суше, так и на морском дне. Это, в свою очередь, может привести к образованию разрушительных цунами.

Параллельно с этим климатологи фиксируют ускоренное таяние ледников. Увеличение объёма воды в океанах, по их мнению, грозит серьёзным подъёмом уровня моря, что может обернуться затоплением прибрежных населённых пунктов, учащением масштабных пожаров и усилением тропических штормов в Атлантическом регионе.

Эксперты подчёркивают, что под удар могут попасть не только страны, традиционно подверженные климатическим угрозам, например, США или государства Европы. Повышенные риски ожидаются и в регионах, считавшихся ранее менее уязвимыми. Россия, в частности, может столкнуться с резкими погодными изменениями, хотя вероятность возникновения цунами остаётся минимальной. В то же время Тайвань, несмотря на высокий уровень готовности к форс-мажорам, продолжает усиливать меры по защите от стихийных бедствий.

Япония также активно совершенствует инфраструктуру безопасности. В Токио был построен масштабный подземный дренажный комплекс, способный справляться с последствиями паводков и тайфунов. Его размеры настолько велики, что их сравнивают с габаритами космического шаттла. Этот инженерный объект стал примером системного подхода к предотвращению разрушений, но даже такие меры, как отмечают специалисты, не дают полной гарантии от мощи природы.

Сейсмологи напоминают, что в условиях растущих климатических и космических рисков обществу важно быть готовым к любым сценариям. Всплеск солнечной активности и изменения климата, по их словам, увеличивают вероятность стихийных бедствий. Землетрясение, произошедшее на Тайване весной 2024 года, стало ещё одним напоминанием о необходимости постоянно развивать системы раннего реагирования и ликвидации последствий катастроф, пишет Newsinfo.