Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Входящий звонок и сброс: эксперты рассказали, кто это делает

Многие решают перезвонить в надежде, что это бы...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Эксперты в области цифровой безопасности отмечают: односекундные вызовы, которые обрываются до ответа, могут быть частью мошеннической схемы. Несмотря на то что звонок не состоялся, это способ привлечь внимание и подтолкнуть человека к перезвону.

Многие решают перезвонить в надежде, что это был важный вызов, например, с работы или от родственника. Именно на такую реакцию и рассчитывают аферисты.

Когда человек совершает обратный звонок, его номер отмечается как активный. Это значит, что в будущем он может получать поток навязчивых звонков с предложениями, за которыми могут скрываться обманные схемы.

Некоторые злоумышленники специально используют платные номера. После перезвона абонента просят немного подождать, включая музыку или голосовое сообщение, а в это время со счёта списываются деньги.

Если подобные вызовы происходят регулярно, специалисты советуют их игнорировать и не перезванивать, пишет МедиаПоток со ссылкой на Пруфы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

18 часов назад

Речь идет об иноземной технике: в Африке артефакт прирос к земле

Интересное в Казани

день назад

Фестиваль медиаискусства НУР анонсировал масштабное шоу-открытие при поддержке генерального партнера Дзена

как предотвратить появление тараканов

Не у нас

18 часов назад

Жизнь прошла мимо Даллол: ученые считают его самым мертвым местом на Земле

Интересное в Казани

2 дня назад

«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Станислав Зарубин решил участвовать в выборах в Казанскую гордуму

ремонт пвх подоконников в Новосибирске

Не у нас

день назад

Вечная гроза прошла через века: ученые в шоке от озера Маракайбо

Не у нас

день назад

Рязанский священник Камышанов ответил на претензии к ценам в храмах

Не у нас

18 часов назад

NASA назвало точную дату исчезновения жизни на Земле

Не у нас

день назад

Афонский старец Паисий рассказал о будущем России в 2030 году

Не у нас

2 часа назад

Названы 5 фильмов о Победе, которые нужно показать подросткам
Лонгриды
день назад

Как прожить на среднюю зарплату в Татарстане — и возможно ли это вообще?

71 тысяча рублей — именно такую сумму официальн...

Не у нас

34 минуты назад

В Новосибирске курсант сделал предложение девушке на параде Победы

Интересное в Казани

день назад

Тайный код города: где в Казани учатся искусству быть “здесь и сейчас”

Не у нас

54 минуты назад

Входящий звонок и сброс: эксперты рассказали, кто это делает

Не у нас

2 часа назад

Ученые из 2 стран заявили об инопланетном происхождении сферы из Колумбии
В Казани в День Победы образовались очереди и п...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани в День Победы образовались очереди и пробки

Не у нас

2 часа назад

Специалисты рассказали, почему смартфон не видит сеть и как это исправить

Не у нас

3 часа назад

Специалисты рассказали, что под городами США проседает грунт

Новости Татарстана

4 часа назад

В Нижнекамске 9 мая ограничили работу аэропорта
Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за лечение и где можно сэкономить