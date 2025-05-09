Входящий звонок и сброс: эксперты рассказали, кто это делает

Эксперты в области цифровой безопасности отмечают: односекундные вызовы, которые обрываются до ответа, могут быть частью мошеннической схемы. Несмотря на то что звонок не состоялся, это способ привлечь внимание и подтолкнуть человека к перезвону.

Многие решают перезвонить в надежде, что это был важный вызов, например, с работы или от родственника. Именно на такую реакцию и рассчитывают аферисты.

Когда человек совершает обратный звонок, его номер отмечается как активный. Это значит, что в будущем он может получать поток навязчивых звонков с предложениями, за которыми могут скрываться обманные схемы.

Некоторые злоумышленники специально используют платные номера. После перезвона абонента просят немного подождать, включая музыку или голосовое сообщение, а в это время со счёта списываются деньги.

Если подобные вызовы происходят регулярно, специалисты советуют их игнорировать и не перезванивать, пишет МедиаПоток со ссылкой на Пруфы.