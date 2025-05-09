Нейробиолог рассказал, что с ним происходило за гранью смерти

Нейробиолог Кристоф Кох рассказал о пережитом опыте клинической смерти, который произошёл с ним во время заболевания коронавирусной инфекцией. Он стал одним из первых специалистов, кто смог детально описать, что испытывает мозг человека в момент, когда организм перестаёт функционировать.

По словам учёного, чувства, которые он испытал, были одновременно пугающими и удивительными. Он вспоминал, что видел ослепительный свет, ощутил страх, смешанный с чувством восторга. В том состоянии он утратил ощущение собственного тела и индивидуальности, а восприятие времени полностью исчезло.

Такие состояния называют околосмертным опытом — это понятие было известно ещё античным врачам. Подобные переживания часто описывают те, кому удалось выжить после остановки сердца.

История, рассказанная Кохом, вызвала резонанс в научных кругах. Некоторые учёные не исключают, что подобные переживания могут указывать на существование некоего иного уровня реальности, пока не изученного наукой, пишет Кулик.