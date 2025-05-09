Нейробиолог рассказал, что с ним происходило за гранью смерти
pixabay
Нейробиолог Кристоф Кох рассказал о пережитом опыте клинической смерти, который произошёл с ним во время заболевания коронавирусной инфекцией. Он стал одним из первых специалистов, кто смог детально описать, что испытывает мозг человека в момент, когда организм перестаёт функционировать.
По словам учёного, чувства, которые он испытал, были одновременно пугающими и удивительными. Он вспоминал, что видел ослепительный свет, ощутил страх, смешанный с чувством восторга. В том состоянии он утратил ощущение собственного тела и индивидуальности, а восприятие времени полностью исчезло.
Такие состояния называют околосмертным опытом — это понятие было известно ещё античным врачам. Подобные переживания часто описывают те, кому удалось выжить после остановки сердца.
История, рассказанная Кохом, вызвала резонанс в научных кругах. Некоторые учёные не исключают, что подобные переживания могут указывать на существование некоего иного уровня реальности, пока не изученного наукой, пишет Кулик.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец