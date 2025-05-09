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В Казани участников парада Победы потерял ботинок

Торжественное мероприятие началось с выноса фла...

Константин Скоробогатых

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Во время Парада Победы на площади Тысячелетия в Казани произошёл необычный инцидент — у одного из военнослужащих во время марша с ноги слетел ботинок. Несмотря на это, участник не сбился с ритма и продолжил движение в строю.

Торжественное мероприятие началось с выноса флагов России и Татарстана, а также Знамени Победы. После этого казанцы присоединились к общероссийской трансляции парада с Красной площади в Москве, где прозвучала речь президента Владимира Путина.

Ранее мы писали о том, что Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Великой Победы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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