В Казани участников парада Победы потерял ботинок

Во время Парада Победы на площади Тысячелетия в Казани произошёл необычный инцидент — у одного из военнослужащих во время марша с ноги слетел ботинок. Несмотря на это, участник не сбился с ритма и продолжил движение в строю.

Торжественное мероприятие началось с выноса флагов России и Татарстана, а также Знамени Победы. После этого казанцы присоединились к общероссийской трансляции парада с Красной площади в Москве, где прозвучала речь президента Владимира Путина.

Ранее мы писали о том, что Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Великой Победы.