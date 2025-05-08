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Жизнь прошла мимо Даллол: ученые считают его самым мертвым местом на Земле

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Международная команда исследователей пришла к выводу, что геотермальное поле Даллол в Эфиопии является одним из немногих мест на Земле, где невозможна жизнь в любой форме. Такие выводы были сделаны по результатам новых исследований в этом экстремальном регионе.

Даллол расположен в Данакильской впадине — районе, сформированном давней вулканической активностью. Это одно из самых суровых мест на планете: дневные температуры здесь часто превышают +45 °C, воздух насыщен ядовитыми газами, а на поверхность выходят кипящие источники. Кроме того, в районе встречаются кислотные озёра с крайне низким, а иногда и отрицательным уровнем pH.

Ранее учёные допускали, что в этих условиях могут существовать устойчивые микроорганизмы. Однако группа исследователей из Франции и Испании под руководством Лопеса Гарсии из CNRS не обнаружила следов жизни даже в микроскопических формах. Новые данные опровергли прежние предположения.

Этот пример наглядно показывает, что даже на такой обитаемой планете, как Земля, встречаются места, полностью лишённые жизни — и это естественная часть её многообразия.

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