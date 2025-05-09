80 лет Победы: Казань вспомнила героев и пела всей площадью

Танки-легенды, хор 1000 голосов: фоторепортаж 9 Мая в Казани

Сегодня, 9 мая 2025 года, Казань вместе со всей страной отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейная дата стала поводом для масштабных мероприятий по всему городу — от парада с легендарным Т-34 до вечернего концерта в формате «Народного караоке».

Цветы памяти и воинская слава

Праздничная дата началась с возложения цветов и гирлянд к воинским захоронениям и мемориалам. Казанцы и гости города с самого утра отправились почтить память павших, напомнив, что День Победы — это не только парады, но и личная история каждой семьи.

Автор фото: Про город

Парад на Тысячелетии: Т-34 и «Прорыв» в одном строю

В 10:00 стартовал торжественный парад на площади Тысячелетия. Несмотря на усилившиеся меры безопасности, людям удалось пройти через металлоискатели без долгих досмотров. Уже к началу мероприятия центр города был перекрыт, а такси — недоступны.

По площади прошли 32 расчёта — в них приняли участие не только профессиональные военные, но и студенческие подразделения, юнармейцы и спецподразделения. Как отметил глава комитета по культуре исполкома Казани Азат Абзалов, в этом году количество участников увеличилось.

Автор фото: Про город

«Колонну возглавил легендарный танк Т-34, но не менее впечатляющей стала техника настоящего времени — танк Т-90М “Прорыв”, участвующий в СВО», — подчеркнул Абзалов.

Также в параде прошли Т-80БВМ, Т-72 и другие образцы техники. Среди зрителей вызвали бурю эмоций легендарная “Катюша” и Т-34 “Колхозник Татарстана”, как символы непобеждённого духа советской армии.

Автор фото: Про город

Театр и песня — в духе Победы

После парада площадь преобразили под сцену. В первую половину дня зрители увидели 14 хореографических коллективов и хор из тысячи человек, исполнивших песни военных лет. Позже началась подготовка к вечерней программе.

С 19:00 на площади стартует юбилейное «Поющее Казань» — проект «Народное караоке», которому в этом году исполняется 10 лет. Несмотря на отсутствие звёздных хедлайнеров, организаторы уверяют: главным голосом станет весь город.

Бессмертный полк — вновь на улицах

После перерыва, вызванного мерами безопасности, в Казани снова прошёл «Бессмертный полк». Шествие началось в 15:00, а входные точки открылись с 12:00. Люди несли фотографии своих дедов и прадедов, тех, кого хочется помнить и рассказывать о них.

Автор фото: Про город

Бауманка в стиле 1945-го

На улице Баумана в 14:00 стартовала историческая реконструкция праздника 9 мая 1945 года. Проект воссоздал атмосферу первых минут послевоенного ликования — люди в форме, танцы, духовые оркестры и сцены из жизни города, узнавшего о Победе.

«Мы постарались передать атмосферу того самого мая — с его светлой усталостью и огромной радостью», — отметил Абзалов.

Победа звучит в Парке

С 12:00 в Парке Победы проходят мастер-классы, фестиваль духовых оркестров и праздничная торговля. Атмосфера — как в семейном парке в выходной: дети с флажками, пожилые пары на лавочках, музыка и запах кукурузы.

На площади Тысячелетия — палатки с угощениями. Цены следующие:

Попкорн — 200–300 ₽

Сладкая вата — 200 ₽

Хотдог — 300 ₽

Кукуруза — 250 ₽

Бутылка воды (0.5 л) — 100 ₽

Бургер — 450 ₽

Картофель фри — 200 ₽

Куриный шашлык — 250 ₽, свиной — 300 ₽

Пробки, очереди и живая городская карта

По данным «Яндекс Карт», серьёзные заторы наблюдались на улицах Ташаяк, Карла Маркса, Коротченко, Профсоюзной, Татарстан и Саид Галеева. Центр города перекрыт, площади доступны только пешком. Организаторы заранее просили горожан приходить раньше, чтобы не застрять у КПП.

На КПП стояли металлоискатели, но при этой пропускали всех подряд, без должного досмотра, на концертах и то, безопасность сильнее.

Также во всём городе наблюдаются перебои со связью и интернетом.

Салют над Казанкой

Финальным аккордом станет праздничный салют в 22:00. Шесть залпов с разных точек над Казанкой озарят небо в честь 80-летия Победы. Продолжительность — 6 минут. Горожанам советуют выбирать точки ближе к набережной, чтобы увидеть шоу целиком.

В завершение — обращение Рустама Минниханова, главы Республики Татарстан: