Вонь из лотка испарится навсегда: названо копеечное средство

Избавление от неприятного запаха мочи в лотке ваших питомцев не требует больших расходов и хлопот. Передовые специалисты в области ухода за домашними животными разделились насчет эффективного и экономичного метода. Придание свежести и чистоты теперь легко и просто. В то время как некоторые люди затрачивают крупные суммы на специализированные моющие средства, то решение может быть так близко к вам.

Авторитеты в этой области утверждают, что йод эффективно справляется с проблемой запаха мочи.

Следуя проводимым шагам:

• Лоток ополаскивается теплой водой.

• Столовая ложка йода растворяется в одном литре воды.

• Полученный раствор наливается в лоток и оставляется на пять минут.

• Лоток промывается и высушивается.



Применение этого способа позволяет не только избавиться от неприятного запаха, но и обеспечивает дополнительную гигиену для вашего питомца. Работает он благодаря антисептическим свойствам йода, делая его отличным решением для использования дома.