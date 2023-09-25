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· Алина Алмакаева

Вонь из лотка испарится навсегда: названо копеечное средство

Вонь из лотка испарится навсегда: названо копеечное средство

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Избавление от неприятного запаха мочи в лотке ваших питомцев не требует больших расходов и хлопот. Передовые специалисты в области ухода за домашними животными разделились насчет эффективного и экономичного метода. Придание свежести и чистоты теперь легко и просто. В то время как некоторые люди затрачивают крупные суммы на специализированные моющие средства, то решение может быть так близко к вам.

Авторитеты в этой области утверждают, что йод эффективно справляется с проблемой запаха мочи.
Следуя проводимым шагам:

  • • Лоток ополаскивается теплой водой.
  • • Столовая ложка йода растворяется в одном литре воды.
  • • Полученный раствор наливается в лоток и оставляется на пять минут.
  • • Лоток промывается и высушивается.


Применение этого способа позволяет не только избавиться от неприятного запаха, но и обеспечивает дополнительную гигиену для вашего питомца. Работает он благодаря антисептическим свойствам йода, делая его отличным решением для использования дома.

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