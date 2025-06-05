Водители категории «В» смогут получить еще одни права в июне без сдачи экзамена - потребуется лишь одна справка
gov.ru
Совсем недавно в закон «О безопасности дорожного движения» были внесены важные изменения, которые порадуют владельцев водительских прав категории «B».
Теперь они автоматически получают право управлять квадроциклами, снегоходами, трициклами и квадрициклами с мотопосадкой — без необходимости сдавать дополнительные экзамены или оформлять справки. Все, что нужно, это обновить водительское удостоверение с медицинской справкой, подтверждающей отсутствие противопоказаний к вождению.
Что именно изменилось?
Ранее для управления такой техникой требовалось либо оформлять договор аренды, либо получать специальные права тракториста-машиниста. Этот процесс был неудобным для людей, которые используют квадроциклы и снегоходы только изредка. Теперь же, благодаря новому законодательству, водители с категорией «B» могут легально садиться за руль:
- Квадрициклов и трициклов с мотопосадкой — раньше были доступны только модели с автомобильной посадкой, теперь выбор стал гораздо шире.
- Квадроциклов и снегоходов — теперь не нужно получать дополнительные разрешения или права тракториста.
Чтобы воспользоваться этим правом, нужно просто обновить своё водительское удостоверение в ГИБДД, предъявив медицинскую справку. Процесс максимально простой и не требует сдачи экзаменов.
Что с другими категориями?
Изменения коснулись не только категории «B». Вот что происходит с другими категориями:
- Категория «A» — владельцы прав категории «A» теперь могут управлять снегоходами и квадроциклами без дополнительных договоров аренды и без необходимости заменять права.
- Категории «C» и «D» — правила для этих категорий остаются строже, и им по-прежнему необходимо проходить инструктаж и оформлять аренду.
Почему решили изменить закон?
Законодатели учли несколько факторов при принятии изменений:
- Международный опыт — во многих странах для управления квадроциклами и снегоходами достаточно обычных автомобильных прав. Это нововведение делает российские правила более приближенными к мировым стандартам, что особенно важно для спортивных соревнований с участием иностранных спортсменов.
- Простота управления — квадроциклы и снегоходы часто используются в условиях, где нет интенсивного движения (например, на бездорожье). Риск аварий в таких местах минимален, а навыков водителя категории «B» достаточно для безопасного управления.
- Логика — если человек может безопасно управлять автомобилем, то он также справится и с квадроциклом или снегоходом. Принципы управления этими транспортными средствами схожи с ездой на мотоцикле или велосипеде.
- Новые правила — это шаг к упрощению жизни автомобилистов. Теперь не нужно тратить время на дополнительные экзамены и справки для того, чтобы прокатиться на квадроцикле или отправиться в снегоходную прогулку. Главное — соблюдать правила безопасности и помнить о дорожной этике, даже если вы едете по бездорожью.
Не забудьте проверить срок действия ваших прав! Если у вас есть права категории «B», самое время обновить их, чтобы воспользоваться всеми новыми возможностями как можно скорее.
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