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Водителей предупредили: за такую парковку одним штрафом не отделаешься

Водителей предупредили: за такую парковку одним штрафом не отделаешься

mykaleidoscope.ru

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Российским автолюбителям напомнили о нарушающих законы действиях на дорогах, влекущие за собой наказание в виде штрафов, о которых многие водители даже не подозревают и сильно удивляются, когда им приходит уведомление о том, что необходимо внести плату, сообщает PRIMPRESS.

Представители компании «Дорнадзор», которая занимается обследованием российских автодорог, рассказали, что большинство автолюбителей не знают о штрафе за парковку на треугольниках, то есть на небольших участках в зонах оплачиваемой стоянки.

Такие «треугольники» с текущего 2023 года должны присутствовать на всех платных парковках, которые находятся перед пешеходными переходами, не оборудованными светофорами, чтобы водители могли заблаговременно видеть людей, приближающихся к дорого с целью перейти проезжую автомобильную часть.

Именно потому, что вышеназванные зоны созданы для обеспечения видимости, на их территории ни в коем случае нельзя обустраивать парковки для машин, объяснили специалисты.

За нарушение данного запрета в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наказание, которое подразумевает штраф суммой 1 000 рублей по всей стране. Исключениями являются Москва и Санкт-петербург, где размер санкции составляет 3 000 рублей.

Более того, за парковку в запрещенной зоне перед пешеходным переходом кроме штрафа водителям может грозить эвакуация их автомобиля, отметил юрист Арег Оганесян.

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