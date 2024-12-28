Вместо «Оливье» и «Мимозы» готовим за пять минут салат «Валерия»: быстро, очень вкусно и совсем недорого

Если вам наскучили классические «Оливье» и «Мимоза», попробуйте салат «Валерия». Это современная альтернатива привычным праздничным блюдам, которая готовится за считанные минуты, радует вкусом и не требует больших затрат.

Необходимые ингредиенты:

Копчёная куриная грудка — 300 г

Консервированная кукуруза — 1 банка

Варёные яйца — 3 шт.

Свежий огурец — 1 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Майонез — 2–3 столовые ложки

Соль и перец — по вкусу

Зелень (укроп или петрушка) — для подачи

Пошаговый рецепт:

Подготовка продуктов.

Нарежьте копчёную курицу кубиками. Яйца очистите от скорлупы и измельчите таким же образом. Огурец порежьте тонкими полосками или небольшими кубиками.

Соединение ингредиентов.

В большой миске смешайте курицу, яйца, кукурузу (без жидкости) и огурец.

Добавление сыра.

Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке и добавьте к остальным ингредиентам.

Заправка.

Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

Украшение.

Перед подачей украсьте салат мелко нарезанной зеленью для яркости и свежести.

Преимущества салата «Валерия»:

Быстрота приготовления. Всего 5 минут, и блюдо готово к подаче.

Экономичность. Все ингредиенты доступные и не требуют значительных затрат.

Лёгкость. Благодаря свежему огурцу салат получается нежным и освежающим.

Салат «Валерия» — это находка для тех, кто ценит время и хочет удивить гостей необычным, но простым блюдом. Этот рецепт прекрасно впишется в праздничное меню, заменив привычные, но поднадоевшие закуски.

Попробуйте приготовить этот салат, и он обязательно станет вашим фаворитом как на праздники, так и в повседневной жизни!

