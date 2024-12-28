Вместо «Оливье» и «Мимозы» готовим за пять минут салат «Валерия»: быстро, очень вкусно и совсем недорого
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Если вам наскучили классические «Оливье» и «Мимоза», попробуйте салат «Валерия». Это современная альтернатива привычным праздничным блюдам, которая готовится за считанные минуты, радует вкусом и не требует больших затрат.
Необходимые ингредиенты:
- Копчёная куриная грудка — 300 г
- Консервированная кукуруза — 1 банка
- Варёные яйца — 3 шт.
- Свежий огурец — 1 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Майонез — 2–3 столовые ложки
- Соль и перец — по вкусу
- Зелень (укроп или петрушка) — для подачи
Пошаговый рецепт:
- Подготовка продуктов.
Нарежьте копчёную курицу кубиками. Яйца очистите от скорлупы и измельчите таким же образом. Огурец порежьте тонкими полосками или небольшими кубиками.
- Соединение ингредиентов.
В большой миске смешайте курицу, яйца, кукурузу (без жидкости) и огурец.
- Добавление сыра.
Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке и добавьте к остальным ингредиентам.
- Заправка.
Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.
- Украшение.
Перед подачей украсьте салат мелко нарезанной зеленью для яркости и свежести.
Преимущества салата «Валерия»:
- Быстрота приготовления. Всего 5 минут, и блюдо готово к подаче.
- Экономичность. Все ингредиенты доступные и не требуют значительных затрат.
- Лёгкость. Благодаря свежему огурцу салат получается нежным и освежающим.
Салат «Валерия» — это находка для тех, кто ценит время и хочет удивить гостей необычным, но простым блюдом. Этот рецепт прекрасно впишется в праздничное меню, заменив привычные, но поднадоевшие закуски.
Попробуйте приготовить этот салат, и он обязательно станет вашим фаворитом как на праздники, так и в повседневной жизни!
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