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Вместо «Оливье» и «Мимозы» готовим за пять минут салат «Валерия»: быстро, очень вкусно и совсем недорого

Если вам наскучили классические «Оливье» и «Мим...

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Если вам наскучили классические «Оливье» и «Мимоза», попробуйте салат «Валерия». Это современная альтернатива привычным праздничным блюдам, которая готовится за считанные минуты, радует вкусом и не требует больших затрат.

Необходимые ингредиенты:

  • Копчёная куриная грудка — 300 г
  • Консервированная кукуруза — 1 банка
  • Варёные яйца — 3 шт.
  • Свежий огурец — 1 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Майонез — 2–3 столовые ложки
  • Соль и перец — по вкусу
  • Зелень (укроп или петрушка) — для подачи

Пошаговый рецепт:

  • Подготовка продуктов.

Нарежьте копчёную курицу кубиками. Яйца очистите от скорлупы и измельчите таким же образом. Огурец порежьте тонкими полосками или небольшими кубиками.

  • Соединение ингредиентов.

В большой миске смешайте курицу, яйца, кукурузу (без жидкости) и огурец.

  • Добавление сыра.

Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке и добавьте к остальным ингредиентам.

  • Заправка.

Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

  • Украшение.

Перед подачей украсьте салат мелко нарезанной зеленью для яркости и свежести.

Преимущества салата «Валерия»:

  • Быстрота приготовления. Всего 5 минут, и блюдо готово к подаче.
  • Экономичность. Все ингредиенты доступные и не требуют значительных затрат.
  • Лёгкость. Благодаря свежему огурцу салат получается нежным и освежающим.

Салат «Валерия» — это находка для тех, кто ценит время и хочет удивить гостей необычным, но простым блюдом. Этот рецепт прекрасно впишется в праздничное меню, заменив привычные, но поднадоевшие закуски.

Попробуйте приготовить этот салат, и он обязательно станет вашим фаворитом как на праздники, так и в повседневной жизни!

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