Вместо котлет — мясные стожки: на вкус намного круче

Мясные стожки — это аппетитное и сытное блюдо, которое станет отличной альтернативой традиционным котлетам. Сочетание мясного фарша с овощами и сыром, запечённое в духовке, придаёт блюду особую нежность и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

Мясной фарш (свинина и говядина) — 500 г

Репчатый лук — 1 шт.

Куриное яйцо — 1 шт.

Белый хлеб — 2 ломтика

Молоко — 100 мл

Картофель — 2 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Сметана — 100 г

Зелёный лук — половина пучка

Чеснок — 2 зубчика (по желанию)

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Растительное масло — для смазывания противня

Приготовление:

Подготовка фарша:

Замочите ломтики белого хлеба в молоке на несколько минут, затем отожмите.

Мелко нарежьте репчатый лук.

В миске соедините мясной фарш, отжатый хлеб, лук и куриное яйцо. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной массы.

Формирование основы:

Разделите фарш на 6–8 равных частей и сформируйте из них плоские лепёшки диаметром около 10 см.

Выложите лепёшки на смазанный растительным маслом противень или на пергаментную бумагу.

Начинка:

Картофель: очистите и натрите на крупной тёрке. Легко посолите и перемешайте.

Сыр: натрите на крупной тёрке.

Сметанная смесь: в миске соедините сметану, мелко нарезанный зелёный лук и измельчённый чеснок (по желанию). Посолите и поперчите по вкусу.

Сборка стожков:

На каждую мясную лепёшку выложите слой натёртого картофеля.

Сверху добавьте сметанную смесь.

Завершите слоем натёртого сыра.

Запекание:

Разогрейте духовку до 180 C.

Поместите противень с мясными стожками в разогретую духовку и запекайте примерно 30–35 минут, пока сыр не расплавится и не приобретёт золотистую корочку.

Подача:

Подавайте мясные стожки горячими, украшенными свежей зеленью. Они отлично сочетаются со свежими овощами или лёгким салатом.

Это блюдо не только разнообразит ваше повседневное меню, но и станет украшением праздничного стола, удивив гостей своим вкусом и оригинальностью.

