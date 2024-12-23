Вместо котлет — мясные стожки: на вкус намного круче
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Мясные стожки — это аппетитное и сытное блюдо, которое станет отличной альтернативой традиционным котлетам. Сочетание мясного фарша с овощами и сыром, запечённое в духовке, придаёт блюду особую нежность и насыщенный вкус.
Ингредиенты:
- Мясной фарш (свинина и говядина) — 500 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Белый хлеб — 2 ломтика
- Молоко — 100 мл
- Картофель — 2 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Сметана — 100 г
- Зелёный лук — половина пучка
- Чеснок — 2 зубчика (по желанию)
- Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
- Растительное масло — для смазывания противня
Приготовление:
- Подготовка фарша:
Замочите ломтики белого хлеба в молоке на несколько минут, затем отожмите.
Мелко нарежьте репчатый лук.
В миске соедините мясной фарш, отжатый хлеб, лук и куриное яйцо. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной массы.
- Формирование основы:
Разделите фарш на 6–8 равных частей и сформируйте из них плоские лепёшки диаметром около 10 см.
Выложите лепёшки на смазанный растительным маслом противень или на пергаментную бумагу.
- Начинка:
Картофель: очистите и натрите на крупной тёрке. Легко посолите и перемешайте.
Сыр: натрите на крупной тёрке.
Сметанная смесь: в миске соедините сметану, мелко нарезанный зелёный лук и измельчённый чеснок (по желанию). Посолите и поперчите по вкусу.
- Сборка стожков:
На каждую мясную лепёшку выложите слой натёртого картофеля.
Сверху добавьте сметанную смесь.
Завершите слоем натёртого сыра.
- Запекание:
Разогрейте духовку до 180 C.
Поместите противень с мясными стожками в разогретую духовку и запекайте примерно 30–35 минут, пока сыр не расплавится и не приобретёт золотистую корочку.
- Подача:
Подавайте мясные стожки горячими, украшенными свежей зеленью. Они отлично сочетаются со свежими овощами или лёгким салатом.
Это блюдо не только разнообразит ваше повседневное меню, но и станет украшением праздничного стола, удивив гостей своим вкусом и оригинальностью.
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