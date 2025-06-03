Вместо картошки и риса: этот гарнир в сотню раз полезнее — просто подарок для кишечника
Булгур — традиционная крупа стран Средиземноморья, таких как Турция, Ливан и Греция, которая пока не слишком популярна в России.
Однако эта крупа становится отличной альтернативой рису и картофелю благодаря своим полезным свойствам и простоте приготовления.
Польза булгура для здоровья
- Клетчатка улучшает пищеварение и помогает контролировать вес.
- Витамины группы B поддерживают нервную систему.
- Магний полезен для сердца и сосудов.
- Белок способствует поддержанию мышечной массы.
- Регулярное употребление булгура снижает риск диабета и улучшает когнитивные функции.
Как приготовить вкусный булгур?
- Обжарьте крупу на сковороде с небольшим количеством масла 5–7 минут до появления орехового аромата.
- Залейте водой в пропорции 1:2, посолите и варите на медленном огне 15–20 минут под крышкой.
- Не перемешивайте во время варки, дайте настояться.
Для яркого вкуса добавьте специи: куркуму, кунжут или свежую мяту. Использование куриного бульона вместо воды придаст блюду особую изысканность.
Кулинарные идеи с булгуром
Замените рис в плове булгуром — получите менее калорийное и более ароматное блюдо.
Приготовьте легкий салат с огурцами, помидорами и лимонной заправкой — отличный выбор для здорового питания.
Если времени мало, просто залейте булгур кипятком на 30 минут — сохраните витамины и получите быстрое блюдо.
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