Вместо картошки и риса: этот гарнир в сотню раз полезнее — просто подарок для кишечника

Булгур — традиционная крупа стран Средиземноморья, таких как Турция, Ливан и Греция, которая пока не слишком популярна в России.

Однако эта крупа становится отличной альтернативой рису и картофелю благодаря своим полезным свойствам и простоте приготовления.

Польза булгура для здоровья

Клетчатка улучшает пищеварение и помогает контролировать вес.

Витамины группы B поддерживают нервную систему.

Магний полезен для сердца и сосудов.

Белок способствует поддержанию мышечной массы.

Регулярное употребление булгура снижает риск диабета и улучшает когнитивные функции.

Как приготовить вкусный булгур?

Обжарьте крупу на сковороде с небольшим количеством масла 5–7 минут до появления орехового аромата. Залейте водой в пропорции 1:2, посолите и варите на медленном огне 15–20 минут под крышкой. Не перемешивайте во время варки, дайте настояться.

Для яркого вкуса добавьте специи: куркуму, кунжут или свежую мяту. Использование куриного бульона вместо воды придаст блюду особую изысканность.

Кулинарные идеи с булгуром

Замените рис в плове булгуром — получите менее калорийное и более ароматное блюдо.

Приготовьте легкий салат с огурцами, помидорами и лимонной заправкой — отличный выбор для здорового питания.

Если времени мало, просто залейте булгур кипятком на 30 минут — сохраните витамины и получите быстрое блюдо.

