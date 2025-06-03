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Вместо картошки и риса: этот гарнир в сотню раз полезнее — просто подарок для кишечника

Булгур — традиционная крупа стран Средиземномор...

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Булгур — традиционная крупа стран Средиземноморья, таких как Турция, Ливан и Греция, которая пока не слишком популярна в России.

Однако эта крупа становится отличной альтернативой рису и картофелю благодаря своим полезным свойствам и простоте приготовления.

Польза булгура для здоровья

  • Клетчатка улучшает пищеварение и помогает контролировать вес.
  • Витамины группы B поддерживают нервную систему.
  • Магний полезен для сердца и сосудов.
  • Белок способствует поддержанию мышечной массы.
  • Регулярное употребление булгура снижает риск диабета и улучшает когнитивные функции.

Как приготовить вкусный булгур?

  1. Обжарьте крупу на сковороде с небольшим количеством масла 5–7 минут до появления орехового аромата.
  2. Залейте водой в пропорции 1:2, посолите и варите на медленном огне 15–20 минут под крышкой.
  3. Не перемешивайте во время варки, дайте настояться.

Для яркого вкуса добавьте специи: куркуму, кунжут или свежую мяту. Использование куриного бульона вместо воды придаст блюду особую изысканность.

Кулинарные идеи с булгуром

Замените рис в плове булгуром — получите менее калорийное и более ароматное блюдо.

Приготовьте легкий салат с огурцами, помидорами и лимонной заправкой — отличный выбор для здорового питания.

Если времени мало, просто залейте булгур кипятком на 30 минут — сохраните витамины и получите быстрое блюдо.

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