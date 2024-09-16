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Власти Зимбабве согласились на отстрел двухсот слонов

Зимбабве столкнулась с серьёзным продовольствен...

dzen.ru

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Зимбабве столкнулась с серьёзным продовольственным кризисом после мощной засухи, которая привела к режиму национального бедствия. В связи с этим власти страны приняли решение об отстреле 200 слонов, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на управление по охране дикой природы Зимбабве.

Отстрел слонов будет проводиться в тех районах, где эти гигантские животные часто сталкиваются с людьми, создавая потенциальную угрозу для местного населения. Последний раз отстрел слонов в Зимбабве проводился ещё в 1988 году, когда популяция животных находилась под угрозой. Сейчас же численность слонов в республике стремительно возросла, и их популяция достигает около 100 тысяч особей.

Это решение было принято в условиях нехватки продовольствия и ухудшения жизненных условий для местных жителей. Увеличение популяции слонов приводит к конфликтам с людьми, что усугубляет ситуацию.

В то время как Зимбабве борется с экологическими и продовольственными вызовами, в Татарстане наблюдается рост популяции лесных животных. В 2024 году в республике отмечен прирост численности лосей, косуль, куниц и зайцев по сравнению с предыдущим годом, что указывает на улучшение экосистемы региона.

Это контраст между двумя регионами подчеркивает глобальные проблемы сохранения дикой природы и устойчивости экосистем, а также необходимость нахождения баланса между защитой животных и удовлетворением потребностей человеческого населения.

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