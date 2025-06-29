Владельцы сбережений в полном недоумении с 1 июля: ЦБ объявил неожиданную меру

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Процентные ставки по вкладам в крупнейших банка...

duma.gov.ru

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Процентные ставки по вкладам в крупнейших банках России продолжают снижаться, что стало заметно в последние четырнадцать недель. Почему это происходит и как изменения ставок влияют на вкладчиков?

Как изменяются ставки по вкладам

По информации Центробанка России, максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 российских банков в мае 2025 года составила 19,39% годовых. Это снижение по сравнению с маем, когда ставка была 19,60%, и значительное снижение относительно пиковых значений в декабре 2024 года (22,28%).

Особое снижение ставок коснулось краткосрочных депозитов (до 90 дней), где ставка составила 18,07%. Вклады на срок 91–180 дней предлагают 18,81%, а на 6 месяцев до 1 года — 18,66%. Долгосрочные депозиты (свыше 1 года) предлагают ставки около 17,50%.

Средние ставки по вкладам на конец мая 2025 года:

  • До 90 дней: 18,07%

  • 91–180 дней: 18,81%

  • От 6 месяцев до 1 года: 18,66%

  • Свыше 1 года: 17,50%

Причины снижения ставок

Основной причиной снижения ставок является решение Центробанка России. В июне 2025 года ключевая ставка была снижена до 20% годовых, что отражает экономическую политику, направленную на замедление инфляции.

Изменения ставок в 2025 году

В начале 2025 года ставки по вкладам в крупнейших российских банках находились на уровне 23-24%. В апреле 2025 года ставки начали снижаться, и в мае снижение продолжилось.

Прогнозы на будущее

Если тенденция продолжится, то к концу июня 2025 года ставки по краткосрочным депозитам могут снизиться до 15,5-16%, а долгосрочные ставки будут снижаться ещё больше.

Что важно учитывать вкладчикам?

Снижение ставок отражает экономическую ситуацию в стране. Вкладчикам важно следить за изменениями и рассматривать альтернативные способы сохранения своих средств.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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