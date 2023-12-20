Владельцам квартир вновь придется потратиться: в Госдуме придумали новый способ изъятия денег у населения

В настоящее время в Госдуме Российской Федерации рассматривается предложенное депутатами нововведение, которое подразумевает то, что владельцам газифицированных квартир нужно будет устанавливать газовые датчики за свой счет, пишут «Челнинские известия».

Эксперт по экономике, Светлана Сазанова объяснила, что обсуждаемый законопроект прежде всего связан с дополнительным обеспечением безопасности в газифицированных домах. В последнее время во многих регионах России все чаще случаются взрывы бытового газа ввиду того, что две третьих газового оборудования по всей стране изношено.

Если инициатива депутатов получит одобрение, то установка газоанализаторов станет предохранительными действиями для жильцов газифицированных домов. Что же касается покупки устройств за свой счет, то в законопроекте сказано, что деньги впоследствии могут быть возмещены россиянам из финансовых взносов на капремонт.