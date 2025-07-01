Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — полезный и быстрый рецепт
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Салат со свеклой — это простое, но невероятно вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. Он будет отличным украшением стола и подарит вам настоящее кулинарное наслаждение.
Необходимые продукты:
3 средние свеклы;
100 г грецких орехов;
2 зубчика чеснока;
Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
Оливковое масло — для заправки;
Соль и перец — по вкусу.
Рецепт приготовления:
Подготовка свеклы: Свеклу тщательно вымойте и отварите до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
Орехи: Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки, затем охладите и измельчите.
Заправка: Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс, добавьте к орехам, затем влейте оливковое масло, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.
Сборка салата: Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и хорошо перемешайте.
Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от ваших предпочтений. Его вкус и аромат непременно сделают его любимым блюдом на вашем столе.
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