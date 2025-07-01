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Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — полезный и быстрый рецепт

Салат со свеклой — это простое, но невероятно в...

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Салат со свеклой — это простое, но невероятно вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. Он будет отличным украшением стола и подарит вам настоящее кулинарное наслаждение.

Необходимые продукты:

  • 3 средние свеклы;

  • 100 г грецких орехов;

  • 2 зубчика чеснока;

  • Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

  • Оливковое масло — для заправки;

  • Соль и перец — по вкусу.

Рецепт приготовления:

  1. Подготовка свеклы: Свеклу тщательно вымойте и отварите до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке.

  2. Орехи: Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки, затем охладите и измельчите.

  3. Заправка: Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс, добавьте к орехам, затем влейте оливковое масло, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

  4. Сборка салата: Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и хорошо перемешайте.

Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от ваших предпочтений. Его вкус и аромат непременно сделают его любимым блюдом на вашем столе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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