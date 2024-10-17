Новости России
· 16+ · Ольга Созонова

Вкл/выкл: теперь россияне могут страховаться по часам

Подписаться в Telegram

erid: LjN8Jw4XN

Это первая в стране страховка такого типа

700 часов страховой защиты, которыми можно управлять и настраивать под свой ритм жизни. О необычном предложении СберСтрахования жизни её генеральный директор Игорь Кобзарь рассказал на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

В новой программе «Страхование по часам» два тарифа — базовый и расширенный. Первый покрывает риски травм, инвалидности и ДТП. Второй — ещё и риски временной нетрудоспособности и госпитализации, в том числе в результате занятий любительским спортом.

В обоих тарифах человек получает в своё распоряжение 700 страховых часов, которые он может подключать, когда планируется поездка, спортивные соревнования или другая активность, сопряжённая с дополнительным риском. Страховку можно подключить на любое количество имеющихся в распоряжении часов, минимально — на один час.

Базовый тариф стоит 1500 рублей, расширенный — 3000. Максимальная страховая сумма — 500 000 рублей. Страховка действует по всей России.

Подключить страховку и управлять ею можно в веб-приложении и на сайте СберСтрахования жизни.

Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни:

«"Страхование по часам" очень удобно. Если вы решили защитить себя на время предстоящей активности, будь то катание на сноуборде или поездка загород, — это можно сделать в несколько кликов: включить страховку и выбрать необходимое количество часов. Сейчас сервис доступен в веб-приложении и на сайте, но уже в марте 2025 года он появится и в мобильном приложении. Скоро можно будет страховать родителей и детей, самостоятельно пополнять баланс страховых часов. Более того, мы будем дарить страховые часы за здоровый образ жизни. Только представьте: вы вышли на пробежку — и заработали бесплатные страховые часы, которые можно активировать уже перед следующей активностью. Думаю, что страхование по часам — это будущее не только страховой индустрии, но и каждого человека, ведь это более осознанный и выгодный подход к управлению рисками».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

9 часов назад

В 80 лет умер страдавший деменцией актер Николай Пархоменко

Интересное в Казани

23 часа назад

Будущее за IT: как в Академии «ТОП» готовят новое поколение профессионалов

разновидности тараканов

Новости Татарстана

10 часов назад

Ураган «Милтон» не дойдет до Республики Татарстан

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

прокол пупка в Краснодаре

Новости Татарстана

5 часов назад

17-летний подросток насмерть сбил 68-летнюю женщину в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

2 человека сгорели заживо в ДТП на трассе Казань-Оренбург

Новости Татарстана

день назад

9-летний мальчик поджёг школу № 62 в Челнах

Новости Казани

день назад

В Казани хотят ввести новые ограничения на движение и парковку авто

Новости Казани

день назад

В Московский зоопарк из Казани привезли медведя после жалоб зоозащитников
Лонгриды
день назад

«Нормальные люди всегда будут хотеть иметь детей»: депутаты о законопроекте по запрету пропаганды чайлдфри

Депутаты Госсовета РТ прокомментировали запрет ...

Новости Казани

2 часа назад

Казань находится на 5 месте по числу оформления кредиток

Новости Казани

2 часа назад

В Казани с 25 по 31 октября ограничат движение по Вознесенскому тракту

Новости Татарстана

2 часа назад

ВТБ: переток средств с ипотеки на вклады усиливается

Новости Татарстана

2 часа назад

Юбилейный инвестконсультант ВТБ Мои Инвестиции появился в Набережных Челнах
Медведю Терпею из Казани обеспечены особые усло...
Новости Казани
5 часов назад

Медведю Терпею из Казани обеспечены особые условия в Москве

Новости Казани

2 часа назад

Новые подробности смертельного ДТП в поселке Борисоглебское

Новости Татарстана

2 часа назад

Оплатить покупку СберКартой можно будет со счёта другого банка

Новости Татарстана

2 часа назад

Еще четыре тысячи елабужан получили доступ к гигабитному интернету МТС
Технологии Big Data помогают зарабатывать клиен...
Новости России
6 дней назад

Технологии Big Data помогают зарабатывать клиентам ВТБ