Вкл/выкл: теперь россияне могут страховаться по часам

Это первая в стране страховка такого типа

700 часов страховой защиты, которыми можно управлять и настраивать под свой ритм жизни. О необычном предложении СберСтрахования жизни её генеральный директор Игорь Кобзарь рассказал на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

В новой программе «Страхование по часам» два тарифа — базовый и расширенный. Первый покрывает риски травм, инвалидности и ДТП. Второй — ещё и риски временной нетрудоспособности и госпитализации, в том числе в результате занятий любительским спортом.

В обоих тарифах человек получает в своё распоряжение 700 страховых часов, которые он может подключать, когда планируется поездка, спортивные соревнования или другая активность, сопряжённая с дополнительным риском. Страховку можно подключить на любое количество имеющихся в распоряжении часов, минимально — на один час.

Базовый тариф стоит 1500 рублей, расширенный — 3000. Максимальная страховая сумма — 500 000 рублей. Страховка действует по всей России.

Подключить страховку и управлять ею можно в веб-приложении и на сайте СберСтрахования жизни.

Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни:

«"Страхование по часам" очень удобно. Если вы решили защитить себя на время предстоящей активности, будь то катание на сноуборде или поездка загород, — это можно сделать в несколько кликов: включить страховку и выбрать необходимое количество часов. Сейчас сервис доступен в веб-приложении и на сайте, но уже в марте 2025 года он появится и в мобильном приложении. Скоро можно будет страховать родителей и детей, самостоятельно пополнять баланс страховых часов. Более того, мы будем дарить страховые часы за здоровый образ жизни. Только представьте: вы вышли на пробежку — и заработали бесплатные страховые часы, которые можно активировать уже перед следующей активностью. Думаю, что страхование по часам — это будущее не только страховой индустрии, но и каждого человека, ведь это более осознанный и выгодный подход к управлению рисками».