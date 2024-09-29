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Вильфанд прогнозирует возвращение летней погоды в Москву

В понедельник, 30 сентября, жители Москвы столк...

uleoparda.ru

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В понедельник, 30 сентября, жители Москвы столкнутся с заметным снижением температуры — максимальный показатель не превысит 15 градусов Цельсия. Однако, по данным Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, уже во вторник в столице вновь ожидается летнее тепло, когда температура днем достигнет +22 градусов, сообщает агентство «Интерфакс».

Кратковременное похолодание

В начале недели холодный антициклон, двигаясь на восток, принесет в регион более прохладный воздух с севера. Ночная температура в понедельник опустится до +7...+9 градусов, днем же ожидается +13...+15 градусов, что всё еще выше обычной климатической нормы на этот период.

Возврат к летним значениям

Со следующего дня и до четверга Москва временно вернется к летним температурам. Ночью столбик термометра будет показывать +5...+10 градусов, в то время как днем температура поднимется до +17...+22 градусов. Это даст горожанам возможность еще немного насладиться теплом перед настоящим приходом осени.

Осеннее похолодание возвращается

Однако к концу недели ожидается новый период похолодания. Температура ночью снизится до +2...+3 градусов, а днем не поднимется выше +11...+16 градусов. Погода станет облачной с возможностью небольших осадков.

Советы для подготовки к переменчивой погоде

Учитывая предстоящие колебания температуры, москвичам стоит подготовиться к переменам. Важно проверить системы отопления и адаптировать гардероб к возможному резкому похолоданию. Также следует внимательно следить за погодными обновлениями, чтобы правильно планировать свои активности на улице.

Эти изменения температуры напоминают о том, что осень в Москве может быть непредсказуемой, и всегда полезно быть к этому готовым, сообщает «Интерфакс».

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