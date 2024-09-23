Вера Алентова и Юлия Меньшова пришли на выставку к 85-летию режиссера

На прошедших выходных, Вера Алентова появилась на публике после долгого перерыва, посетив выставку, которая посвящена 85-летию с того дня, как родился ее уже покойный супруг, режиссер Владимир Меньшов. Мероприятие прошло в подземном музее парка «Зарядье» в Москве, где были представлены уникальные экспонаты, связанные с творчеством Меньшова, в том числе культовой кинолентой «Москва слезам не верит».

Выставка как символ памяти и продолжения традиций

Экспозиция под названием «Меньшов/Москва 85/45» посвящена не только юбилею режиссера, но и 45-летию выхода его знаменитого фильма. Вера Алентова поделилась с журналистами своими чувствами: «Человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Фильмы Владимира живы, они по-прежнему смотрятся и любимы многими поколениями, и такие выставки помогают эту память сохранять».

Семейные узы и творческое наследие

Открытие выставки также посетили семья дочери Меньшова и Алентовой — Юлии Меньшовой, включая ее супруга, актера Игоря Гордин, их сын Андрей и дочь Таисия. Их присутствие подчеркивало тесную связь между поколениями и глубокое уважение к наследию Владимира Меньшова.

Личная история Веры Алентовой и Владимира Меньшова

Вера Алентова и Владимир Меньшов встретились в институте и поженились в 1962 году. Их совместный путь оказался наполнен как творческими успехами, так и испытаниями. Особенно значимым стал 1979 год, когда вышла их знаменитая лента «Москва слезам не верит», завоевавшая «Оскар» и сердца миллионов зрителей.

Память и уважение

Уход Владимира Меньшова в 2021 году оставил большую пустоту в сердцах близких и поклонников. Но его работа продолжает жить, и выставка в «Зарядье» стала еще одним подтверждением того, что настоящее искусство бессмертно. Это мероприятие не только позволило вспомнить значимые моменты жизни и карьеры Владимира Меньшова, но и показало, как важно передавать культурное наследие следующим поколениям, пишет kino.mail.ru.