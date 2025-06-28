Вечером раскладываю дармовое средство — утром все муравьи разбежались: умные дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил
kasheloff.ru
С наступлением лета муравьи активно выходят на охоту. Они начинают строить муравейники, повреждать почву, переносить тлю и уносить с участка всё, что плохо лежит — от ягод до семян.
Важно быстро реагировать на такую активность, и порой для этого достаточно обойтись без химических препаратов.
Опасности, о которых часто забывают
Сельскохозяйственный эксперт Людмила Шубина подчеркивает, что муравьи — это не просто досада, а реальная угроза для урожая. Особенно когда речь идет о таких проблемах, как:
распространение тли (муравьи охраняют её ради сладких выделений),
повреждения корней растений,
заражение грядок и теплиц.
Самое эффективное — бороться с муравьями на ранней стадии, пока их колонии ещё не успели разрастись.
Химия — только как последняя мера
Несмотря на наличие множества мощных инсектицидов, агрономы советуют начать с более безопасных и мягких методов. Одним из таких методов является приманка с борной кислотой.
Рецепт приманки с борной кислотой
Для приготовления приманки понадобится:
1 чайная ложка борной кислоты (можно приобрести в аптеке),
100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.
Перемешайте ингредиенты и разложите полученную смесь в небольшие крышки или блюдца, которые нужно разместить вблизи муравейников или на их маршрутах.
Как работает этот метод
Приманка действует постепенно, что является её основным преимуществом:
муравьи переносят приманку в гнездо,
заражают матку и личинок,
и через несколько дней вся колония погибает.
Борная кислота действует медленно, но эффективно, не отпугивая муравьёв и не загрязняя почву.
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