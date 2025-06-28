Вечером раскладываю дармовое средство — утром все муравьи разбежались: умные дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

С наступлением лета муравьи активно выходят на охоту. Они начинают строить муравейники, повреждать почву, переносить тлю и уносить с участка всё, что плохо лежит — от ягод до семян.

Важно быстро реагировать на такую активность, и порой для этого достаточно обойтись без химических препаратов.

Опасности, о которых часто забывают

Сельскохозяйственный эксперт Людмила Шубина подчеркивает, что муравьи — это не просто досада, а реальная угроза для урожая. Особенно когда речь идет о таких проблемах, как:

распространение тли (муравьи охраняют её ради сладких выделений),

повреждения корней растений,

заражение грядок и теплиц.

Самое эффективное — бороться с муравьями на ранней стадии, пока их колонии ещё не успели разрастись.

Химия — только как последняя мера

Несмотря на наличие множества мощных инсектицидов, агрономы советуют начать с более безопасных и мягких методов. Одним из таких методов является приманка с борной кислотой.

Рецепт приманки с борной кислотой

Для приготовления приманки понадобится:

1 чайная ложка борной кислоты (можно приобрести в аптеке),

100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.

Перемешайте ингредиенты и разложите полученную смесь в небольшие крышки или блюдца, которые нужно разместить вблизи муравейников или на их маршрутах.

Как работает этот метод

Приманка действует постепенно, что является её основным преимуществом:

муравьи переносят приманку в гнездо,

заражают матку и личинок,

и через несколько дней вся колония погибает.

Борная кислота действует медленно, но эффективно, не отпугивая муравьёв и не загрязняя почву.