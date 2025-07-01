Вечером раскладываю дармовое средство — утром все муравьи разбежались: смышленые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

С наступлением лета муравьи активно начинают свою деятельность. Они строят муравейники, разрушают почву, переносят тлю и уносят с участка всё, что плохо лежит — от ягод до семян.

Реагировать на это нужно своевременно, и часто для этого не требуется использование химикатов.

Опасности, о которых часто забывают

Как напоминает эксперт по сельскому хозяйству Людмила Шубина, муравьи — это не просто раздражающие насекомые, а реальная угроза для урожая. Особенно когда речь идет о:

распространении тли (муравьи охраняют её ради сладких выделений),

повреждении корней растений,

заражении теплиц и грядок.

Наиболее эффективна борьба с муравьями на ранней стадии, пока их колонии не сильно разрослись.

Химические препараты — только как крайняя мера

Несмотря на наличие на рынке мощных инсектицидов, агрономы советуют в первую очередь использовать более безопасные средства. Одним из таких методов является приманка с борной кислотой.

Рецепт приманки с борной кислотой

Для приготовления приманки потребуется:

1 чайная ложка борной кислоты (продаётся в аптеке),

100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.

Перемешайте все ингредиенты и разложите их в крышечках или блюдцах рядом с муравейниками или на пути движения муравьёв.

Как действует приманка

Этот метод действует постепенно, что является его преимуществом:

муравьи переносят приманку в гнездо,

заражают матку и личинок,

и через несколько дней вся колония погибает.

Метод не загрязняет почву и не отпугивает муравьёв.