Вечером раскладываю дармовое средство — утром все муравьи разбежались: смышленые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил
kasheloff.ru
С наступлением лета муравьи активно начинают свою деятельность. Они строят муравейники, разрушают почву, переносят тлю и уносят с участка всё, что плохо лежит — от ягод до семян.
Реагировать на это нужно своевременно, и часто для этого не требуется использование химикатов.
Опасности, о которых часто забывают
Как напоминает эксперт по сельскому хозяйству Людмила Шубина, муравьи — это не просто раздражающие насекомые, а реальная угроза для урожая. Особенно когда речь идет о:
распространении тли (муравьи охраняют её ради сладких выделений),
повреждении корней растений,
заражении теплиц и грядок.
Наиболее эффективна борьба с муравьями на ранней стадии, пока их колонии не сильно разрослись.
Химические препараты — только как крайняя мера
Несмотря на наличие на рынке мощных инсектицидов, агрономы советуют в первую очередь использовать более безопасные средства. Одним из таких методов является приманка с борной кислотой.
Рецепт приманки с борной кислотой
Для приготовления приманки потребуется:
1 чайная ложка борной кислоты (продаётся в аптеке),
100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.
Перемешайте все ингредиенты и разложите их в крышечках или блюдцах рядом с муравейниками или на пути движения муравьёв.
Как действует приманка
Этот метод действует постепенно, что является его преимуществом:
муравьи переносят приманку в гнездо,
заражают матку и личинок,
и через несколько дней вся колония погибает.
Метод не загрязняет почву и не отпугивает муравьёв.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец