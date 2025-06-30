Вечером раскладываю дармовое средство — утром все муравьи разбежались: хитрые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Летом муравьи активно начинают свою охоту. Они строят муравейники, повреждают почву, разносят тлю и уносят с участка все, что плохо лежит — от ягод до семян.

Важно быстро реагировать на это явление, и в ряде случаев можно обойтись без химических средств.

Опасности, которые не всегда замечают

Сельскохозяйственный эксперт Людмила Шубина акцентирует внимание, что муравьи могут быть не только раздражающими насекомыми, но и настоящей угрозой для урожая. Особенно если это касается таких проблем, как:

распространение тли (муравьи охраняют её ради сладких выделений),

повреждение корней растений,

заражение теплиц и грядок.

Наиболее эффективна борьба с муравьями на ранней стадии, пока колонии ещё не успели разрасти.

Химия — это последняя мера

На сегодняшний день существует много мощных инсектицидов, но агрономы советуют использовать более мягкие и безопасные средства. Одним из таких является приманка с борной кислотой, проверенная временем.

Рецепт приманки с борной кислотой

Для этого вам нужно:

1 чайная ложка борной кислоты (купить в аптеке),

100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.

Перемешайте смесь и разложите её в крышечках или блюдцах, размещая рядом с муравейниками или на пути движения насекомых.

Принцип действия метода

Этот метод действует не сразу, что даёт ему преимущество:

муравьи уносят приманку в гнездо,

заражают матку и личинок,

через несколько дней колония погибает.

Борная кислота действует медленно и не загрязняет почву, не отпугивая муравьёв.