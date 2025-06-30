Вечером раскладываю дармовое средство — утром все муравьи разбежались: хитрые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил
kasheloff.ru
Летом муравьи активно начинают свою охоту. Они строят муравейники, повреждают почву, разносят тлю и уносят с участка все, что плохо лежит — от ягод до семян.
Важно быстро реагировать на это явление, и в ряде случаев можно обойтись без химических средств.
Опасности, которые не всегда замечают
Сельскохозяйственный эксперт Людмила Шубина акцентирует внимание, что муравьи могут быть не только раздражающими насекомыми, но и настоящей угрозой для урожая. Особенно если это касается таких проблем, как:
распространение тли (муравьи охраняют её ради сладких выделений),
повреждение корней растений,
заражение теплиц и грядок.
Наиболее эффективна борьба с муравьями на ранней стадии, пока колонии ещё не успели разрасти.
Химия — это последняя мера
На сегодняшний день существует много мощных инсектицидов, но агрономы советуют использовать более мягкие и безопасные средства. Одним из таких является приманка с борной кислотой, проверенная временем.
Рецепт приманки с борной кислотой
Для этого вам нужно:
1 чайная ложка борной кислоты (купить в аптеке),
100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.
Перемешайте смесь и разложите её в крышечках или блюдцах, размещая рядом с муравейниками или на пути движения насекомых.
Принцип действия метода
Этот метод действует не сразу, что даёт ему преимущество:
муравьи уносят приманку в гнездо,
заражают матку и личинок,
через несколько дней колония погибает.
Борная кислота действует медленно и не загрязняет почву, не отпугивая муравьёв.
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