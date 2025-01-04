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· 16+ · Алина Алмакаева

Важно для всех, кто хранит дома купюры 5 000 рублей

С начала января 2025 года жители России начали ...

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С начала января 2025 года жители России начали получать новые пятитысячные купюры. Эти банкноты, заменяющие старые версии 1997 года, посвящённые Хабаровску, значительно обновили дизайн и уровни защиты российских денег. Премьера обновлённых купюр прошла в Москве, Челябинске, а также в городах Алтайского и Пермского краёв, но вскоре они будут распространены по всей стране. Что же делает их привлекательными и важными? Центральный банк России представил новый дизайн 16 октября 2024 года, подчеркнув, что банкнота теперь посвящена Уральскому федеральному округу, региону с богатой историей и уникальной географией. Лицевая сторона банкноты украшена изображением стелы "Европа — Азия", символизирующей пересечение континентов.

Оборотная сторона демонстрирует памятник "Сказ об Урале" и стелу "66-я параллель", представляя Урал с его культурным и географическим многообразием. Обновлённые банкноты имеют улучшенные средства защиты от подделок, включая QR-код для быстрой проверки подлинности. Старые купюры остаются в обращении, пока идёт постепенный процесс замены. Таким образом, новые пятитысячные купюры становятся символом как технологии, так и регионального богатства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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